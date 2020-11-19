典藏9大印花主題 UNIQLO X Marimekko節日系列準備開賣

備受喜愛文藝風造型的消費者歡迎的芬蘭設計師品牌Marimekko，在歲末時節再度攜手日本國民品牌UNIQLO推出全新的聯名系列商品，這次的節日限定系列使用了9種印花主題，都是Marimekko典藏素材，多變的圖樣充滿藝術感，相信一定又會掀起新一波搶購潮。

UNIQLO X Marimekko節日限定系列主旨為「傳遞出家人與朋友們歡聚的舒適美好時光」，並以北方氣候及冬季活動為靈感，打造出充滿愜意、歡愉氛圍的單品，包含女裝與童裝，運用到的經典印花出自Marimekko兩大設計師Annika Rimala、Maija Isola之手，9大主題包含像是石塊的灰藍綠色調Kivet圖騰、紅白愛心Siamilaiset Sydämet、抽象花朵與枝葉的Poppy，以及粉紅配深藍的Raide條紋等等，共有洋裝、T恤、外套等品項可選擇。