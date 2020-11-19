全家便利商店與神同行！萬華打造好神逗鬧熱快閃特色店

艋舺青山宮遶境大拜拜為萬華的年度盛事，也是台北三大重要祭典活動之一，今年適逢建廟165周年，中華文化總會特別與青山宮合作，並邀請在地商家參與，打造為期一個月的「萬華大鬧熱Roar Now Bangkah」文創嘉年華，全家便利商店也共同參與，即日起至12月6日位於北艋舺區域內的全家康陽店變身為「全家好神逗鬧熱快閃特色店」，展出13年前風靡全台的「全家好神公仔」全系列，還有拍照抽好籤及App打卡體驗活動。

即日起至12月6日北艋舺區域內的全家便利商店「好神逗鬧熱快閃特色店」，店外變裝成文青廟宇風格，櫥窗設計展示4代好神公仔，店內設置了活動打卡區，同時也打造趣味籤筒，仿造到廟宇祈願氛圍，增加趣味感。

活動期間到全家便利商店「好神逗鬧熱快閃特色店」使用全家便利商店會員App完成簽到任務，即可獲得限量會員點數100點及發財金6元，限量1,000人送完為止，即可領取發財金，如果沒搶到好神發財金，至現場拍照打卡也可抽千元購物金；另外，無法到場參與的民眾，11月20日起也可在會員App內的「真好賺」活動頁面觀看「好神現身」影片求好運，並可免費獲得會員點數100點，限量30,000人送完為止。

12月5、6日青山宮遶境活動期間，中華文化總會於艋舺公園舉辦「HomeParty市集」，全家便利商店也到場設置體驗攤位，其中代表兒時記憶的巨大版彈珠台，只要至全家便利商店攤位消費30元以上，憑發票即可免費體驗，每張發票限玩2次，也可使用會員點數1,000點免費體驗；另外，還有會員專屬活動，只要使用會員App到全家便利商店攤位完成簽到任務，即可獲得會員點數600點。