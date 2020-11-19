紳士風降臨台中 Arnold & Son X 天文時創「珍稀機芯展」即將開展

血脈源自於英倫的高級鐘表品牌亞諾表（Arnold & Son），擅長將古典的英式美學融入鐘錶設計，又以對稱風格見長。品牌近日與台中的「天文時創」攜手，一共舉辦「珍稀機芯臻品展」；包含雙時區雙陀飛輪的「DTE」腕表、罕見的超大月相「HM南北半球月相」、與鏤空對稱美學的「時間金字塔」等，皆於本次展覽期間一次公開。

如何展現對稱的結構之美？編號A_S1512的手上鍊機芯，除了鏤空，更帶來猶如金字塔般的對稱排列之美；從齒輪、發條盒、精美的機芯打磨修飾，像另一次手腕上的世界奇景，並裝載於「時間金字塔陀飛輪鏤空腕表」中；正面與背面、裡與外，一定是絕對的嗎？A&S 8513機芯顛覆了傳統思維，將原本運用機芯內部的「日內瓦波紋」修飾，與正面溫潤的蛋白石次表盤，對稱和諧地並存在43.5毫米的18K玫瑰金表殼中。

更有將陰柔月亮變身為視覺主軸的「HM南北半球月相」腕表，高擬真還原月球凹凸質地的金質月相盤，輪流演示了南北半球的盈虧動態。迫不及待？且再等五日，「珍稀機芯臻品展」將從11月24日始於台中天文時創展出，展期由直至12月6日為止，地點為台中市西屯區台灣大道二段899號。如欲瞭解更多資訊，則可電話洽詢：（04）2320-5416。