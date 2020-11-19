有神快收！台灣啤酒 X 艋舺青山宮 1200瓶地酒限定販售

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣啤酒聯名限量商品又一發，今年適逢艋舺青山宮建廟165周年，中華文化總會特別邀請在地商家，打造「萬華大鬧熱」活動，並推出限量台灣啤酒聯名限量「地酒」，限量1200瓶，售完為止。

由於每年農曆10月23日（國曆12月7日）為青山王聖誕，萬華艋舺地區都會舉辦盛大祭祀活動，同時農曆的10月20、21日（國曆為12月5、6日）則有青山王率部將進行「夜巡」，成為在地重要的文化活動；而青色玻璃瓶身的台灣啤酒，正與艋舺青山宮的「青」字有異曲同工之妙。為此台灣啤酒再邀請曾擔任國慶主視覺設計、唱片專輯裝幀設計師賴柏燁操刀。

象徵納福、熱鬧的舞獅與彩色插畫變身成為視覺主軸，同時僅在萬華鄰近的30間全家便利商店限量販售，每瓶45元、限量1,200瓶。由於首波1,200瓶已快速接近完售，追加的2.4萬瓶將於11月27日起，於同樣限定的30間通路販售。啤酒有神、快收！

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