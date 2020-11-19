項圈、毛毯、麻將組 Tiffany送禮從長輩到毛孩全包了

對於來自美國的精品品牌Tiffany & Co.而言，即將到來的耶誕佳節無疑是一年中最重要的節日，也是和家人團聚歡慶的美好時光；迎接充滿歡愉、最適合分享喜悅的這個歲末，從長輩們在團聚時喜歡的麻將桌遊等活動，到新生嬰孩、甚至毛孩子們的禮物，Tiffany以充滿驚奇與巧思設計的家居配飾系列，傳遞溫馨節慶氛圍。

充滿夢幻感的Tiffany Blue的家居與配飾系列，誕生發想自美麗物品不應侷限於特殊場合的概念，以頂級材質精心打造。針對家人團聚一堂的美好時光，推出西洋棋跳棋組與麻將組合，最適合在節日中與長輩們消磨，優雅的工藝及精緻的細節，將經典遊戲變成收藏珍品。