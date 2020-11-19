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項圈、毛毯、麻將組 Tiffany送禮從長輩到毛孩全包了
對於來自美國的精品品牌Tiffany & Co.而言，即將到來的耶誕佳節無疑是一年中最重要的節日，也是和家人團聚歡慶的美好時光；迎接充滿歡愉、最適合分享喜悅的這個歲末，從長輩們在團聚時喜歡的麻將桌遊等活動，到新生嬰孩、甚至毛孩子們的禮物，Tiffany以充滿驚奇與巧思設計的家居配飾系列，傳遞溫馨節慶氛圍。
充滿夢幻感的Tiffany Blue的家居與配飾系列，誕生發想自美麗物品不應侷限於特殊場合的概念，以頂級材質精心打造。針對家人團聚一堂的美好時光，推出西洋棋跳棋組與麻將組合，最適合在節日中與長輩們消磨，優雅的工藝及精緻的細節，將經典遊戲變成收藏珍品。
Tiffany是以一貫精品形象為新生兒必備用品提高魅力品味的先驅之一，而旗下工藝師時至今日仍延續這項傳統，精心打造的造型撲滿與經典Tiffany Blue的喀什米爾毛毯等獨家作品，成為代代相承的瑰寶。在當今的社會中，毛小孩也是重要的家庭成員，Tiffany也針對毛孩子的需求，推出一系列寵物用品包含頸圈、項圈掛飾及奢華配件，讓全家人從長輩、嬰孩、到毛孩，都能一起歡度渲染著Tiffany Blue的美麗佳節。
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