時尚黑金配色、優雅藍印花 Ferragamo耶誕系列來勸敗

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo耶誕系列終於登場！在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，特別邀請種族多元化的模特兒陣容來演繹男女裝、鞋履、配件等全新單品，還將耶誕派對裡經常見到的裝飾品像是燈泡、彩帶等變成道具，互動出有趣的畫面。

今年的耶誕系列，Salvatore Ferragamo特別聚焦在品牌「傳承與團結」的核心價值觀，創意總監Paul Andrew希望能強調手工技藝和品牌獨有的義大利工匠體系，讓這些單品能夠為生活帶來更精緻的細節感受。HAUSEN異材質拼接平底鞋、TULLY牛皮休閒鞋等都換上耶誕節氣息濃厚的金色，並搭配沉穩的黑色呈現百搭型格，可愛的VIVA蝴蝶結包、VIVA尖頭蝴蝶結鞋也有紅色可以選擇，此外還有印上優雅藍色印花的圍巾、BOXYZ提包等等，充滿濃厚的佳節愉悅氣息。其他還有Ferragamo耳環、Gancini項鍊、腕表、太陽眼鏡等。