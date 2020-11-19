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時尚黑金配色、優雅藍印花 Ferragamo耶誕系列來勸敗

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
VIVA紅色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA紅色蝴蝶結小牛皮肩背包，46,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

義大利時尚品牌Salvatore Ferragamo耶誕系列終於登場！在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，特別邀請種族多元化的模特兒陣容來演繹男女裝、鞋履、配件等全新單品，還將耶誕派對裡經常見到的裝飾品像是燈泡、彩帶等變成道具，互動出有趣的畫面。

今年的耶誕系列，Salvatore Ferragamo特別聚焦在品牌「傳承與團結」的核心價值觀，創意總監Paul Andrew希望能強調手工技藝和品牌獨有的義大利工匠體系，讓這些單品能夠為生活帶來更精緻的細節感受。HAUSEN異材質拼接平底鞋、TULLY牛皮休閒鞋等都換上耶誕節氣息濃厚的金色，並搭配沉穩的黑色呈現百搭型格，可愛的VIVA蝴蝶結包、VIVA尖頭蝴蝶結鞋也有紅色可以選擇，此外還有印上優雅藍色印花的圍巾、BOXYZ提包等等，充滿濃厚的佳節愉悅氣息。其他還有Ferragamo耳環、Gancini項鍊、腕表、太陽眼鏡等。

服裝方面，女裝強調現代主義剪裁單品以及金屬風格針織品與印花針織衫，男裝則是有針織品及羊毛單品。

深棕色牛皮皮帶，17,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
深棕色牛皮皮帶，17,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ藍色印花牛皮提包，86,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ藍色印花牛皮提包，86,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TULLY黑金雙色牛皮休閒鞋，28,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
TULLY黑金雙色牛皮休閒鞋，28,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA紅色羊皮尖頭蝴蝶結鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VIVA紅色羊皮尖頭蝴蝶結鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
HAUSEN黑金雙色異材質拼接平底鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
HAUSEN黑金雙色異材質拼接平底鞋，25,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
粉金雙色造型耳環，11,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
粉金雙色造型耳環，11,500元。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出耶誕系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
Salvatore Ferragamo推出耶誕系列。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
VARA黑金色牛皮蝴蝶結肩背包，57,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
VARA黑金色牛皮蝴蝶結肩背包，57,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
在「增加人與人之間的緊密聯繫」這個主軸下，Salvatore Ferragamo特別邀請種族多元化的模特兒入鏡耶誕系列廣告。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ藍色印花牛皮提包，86,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供
BOXYZ藍色印花牛皮提包，86,900元。圖／Salvatore Ferragamo提供

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