結合摩斯密碼的MIKIMOTO珍珠項鍊 秋冬穿搭時髦幫手！

如何為冬季的穿搭增添魅力、營造視覺焦點?今年秋冬,以珍珠聞名的高級珠寶品牌MIKIMOTO推出全新的MIKIMOTO垂墜珍珠鑽石耳環與項鍊,以幾何的極簡鑽石線條向上延伸,襯托珍珠的皎潔色澤,完美展現時尚單品的簡約摩登的百搭面貌,垂墜耳環更貼心提供有不同長度與不同大小珍珠的選擇,能依照個人身形與喜好,展現珍珠的獨特魅力。

同時推出全新的MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊,以摩斯密碼,以幾何圖形呈現躍動感十足的鍊結,令人聯想到跳動而愉悅的節奏;日本Akoya珍珠搭配於其中,讓這首樂曲更顯多變魅力,展現現代風格的獨特優雅,備有黃K金與白K金兩種材質,各有62公分與83公分的長度可做選擇,可與珍珠串鍊作層次疊搭,是展現時尚穿搭功力的不二首選。今冬率先於全台6間專門店限定販售。