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結合摩斯密碼的MIKIMOTO珍珠項鍊 秋冬穿搭時髦幫手！
如何為冬季的穿搭增添魅力、營造視覺焦點？今年秋冬，以珍珠聞名的高級珠寶品牌MIKIMOTO推出全新的MIKIMOTO垂墜珍珠鑽石耳環與項鍊，以幾何的極簡鑽石線條向上延伸，襯托珍珠的皎潔色澤，完美展現時尚單品的簡約摩登的百搭面貌，垂墜耳環更貼心提供有不同長度與不同大小珍珠的選擇，能依照個人身形與喜好，展現珍珠的獨特魅力。
同時推出全新的MIKIMOTO M Code系列珍珠長項鍊，以摩斯密碼，以幾何圖形呈現躍動感十足的鍊結，令人聯想到跳動而愉悅的節奏；日本Akoya珍珠搭配於其中，讓這首樂曲更顯多變魅力，展現現代風格的獨特優雅，備有黃K金與白K金兩種材質，各有62公分與83公分的長度可做選擇，可與珍珠串鍊作層次疊搭，是展現時尚穿搭功力的不二首選。今冬率先於全台6間專門店限定販售。
而來自法國的頂級珠寶品牌巴黎尚美（CHUAMET），歷久彌新的Bee My Love系列珠寶，以蜂巢的圖案重新詮釋蜜蜂在皇家中的象徵，透過金色和幾何形狀的相互作用，孕育了其活潑及輕盈的感覺。全新創作的軟手鐲，以密釘的18K白金或玫瑰金圖形排成一列，彰顯了低調的時尚氣息，為風格增添了更多的可能性，可以隨心所欲地搭配。全系列幾何蜂窩圖案備有18K白金，18K黃金或玫瑰金手鐲，不同程度鑲鑽或無鑽的混合搭配，亦可以與其他系列MIX & MATCH，能為日常穿搭帶來意想不到的現代感。
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