momo購物網打造「迪士尼耶誕精選」交換禮物專區

日前2020年新北耶誕城宣布點燈開城，首度與迪士尼合作打造夢幻童話打卡點，momo購物網也搶搭這股迪士尼熱潮，即日起至12月31日打造「迪士尼耶誕精選」交換禮物專區，網羅MAYBELLINE米奇限定版極綻色唇膏、驅塵氏冰雪奇緣乾溼拖珍藏組、recolte米奇米妮系列三明治機、Naturaverde BIO公主洗沐組等迪士尼限定商品，並依據選品預算規畫3大級距，讓消費者輕鬆挑選耶誕禮物。

momo購物網表示，「話題性」與「實用性」是大眾挑選耶誕禮物的兩大指標，本次推出的「迪士尼聖誕精選」專區依據消費預算規畫500元以下、1,000元以下、1,500元以下等3大級距，網羅橫跨日用、食品、美妝、玩具、家電等類別的迪士尼限定商品。500元以下的商品包括MAYBELLINE米奇限定版極綻色唇膏、驅塵氏冰雪奇緣乾溼拖珍藏組、iPASS小飛象一卡通、Dalla汽車總動員盒裝義大利麵；1,000元以下的包括InfoThink米奇米妮AirPods造型保護套、Disney經典米奇#304不銹鋼保鮮碗4件組、Naturaverde BIO公主洗沐組、HOLA維尼記憶綿踏墊；1,500元以下的則有recolte米奇米妮系列三明治機、Oral-B玩具總動員兒童電動牙刷、LEGO公主系列Elsa積木、Le Creuset米奇瓷器迷你圓烤盅等。