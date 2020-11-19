曾之喬、范冰冰都在背 PRADA新包IG大洗版！

歲末年終，時尚品牌來年早春系列的新品也紛紛上架，提前預告新年度的流行趨勢。其中，PRADA早春的一款肩下包已在近期於IG平台大洗版，備受女星和網紅們的喜愛，絕對會是2021年最有討論度的人氣新包代表！

這款包叫作Cleo，首次現身是在2021早春系列發表的「Multiple Views」時裝展影片中，而日前釋出的PRADA假期系列廣告也把這款包當成主打商品，可見其重要性。全系列分為開口式款與翻蓋款，以質感細膩的小牛皮及輕盈的Spazzolato拋光面小牛皮製成，採用特製的模具打造出充滿現代主義色彩的外型，但同時也保留復古典雅調性。整體呼應近幾季掀起潮流的肩下包線條，特殊的側面弧形結構與圓潤底部形成對比，讓包款曲線更貼近人體，更好背。顏色除了極簡百搭的黑色與白色之外，還特別推出銀色及PRADA經典湖水綠色。