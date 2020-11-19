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曾之喬、范冰冰都在背 PRADA新包IG大洗版！

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
Cleo翻蓋手提包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo翻蓋手提包，62,000元。圖／PRADA提供

歲末年終，時尚品牌來年早春系列的新品也紛紛上架，提前預告新年度的流行趨勢。其中，PRADA早春的一款肩下包已在近期於IG平台大洗版，備受女星和網紅們的喜愛，絕對會是2021年最有討論度的人氣新包代表！

這款包叫作Cleo，首次現身是在2021早春系列發表的「Multiple Views」時裝展影片中，而日前釋出的PRADA假期系列廣告也把這款包當成主打商品，可見其重要性。全系列分為開口式款與翻蓋款，以質感細膩的小牛皮及輕盈的Spazzolato拋光面小牛皮製成，採用特製的模具打造出充滿現代主義色彩的外型，但同時也保留復古典雅調性。整體呼應近幾季掀起潮流的肩下包線條，特殊的側面弧形結構與圓潤底部形成對比，讓包款曲線更貼近人體，更好背。顏色除了極簡百搭的黑色與白色之外，還特別推出銀色及PRADA經典湖水綠色。

台灣金鐘獎新演員得主李沐、女星曾之喬、時尚網紅李函和韓國模特兒宋智英、大陸女星范冰冰等人最近都背上了Cleo包款，俐落簡約又好搭配的設計是不是讓人越看越喜歡呢？

Cleo翻蓋手提包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo翻蓋手提包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo手提肩背包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo手提肩背包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo手提肩背包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo手提肩背包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo手提肩背包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo手提肩背包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo手提肩背包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo手提肩背包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo翻蓋手提包，62,000元。圖／PRADA提供
Cleo翻蓋手提包，62,000元。圖／PRADA提供
李函背Cleo肩背包。圖／摘自IG
李函背Cleo肩背包。圖／摘自IG
李函背Cleo肩背包。圖／摘自IG
李函背Cleo肩背包。圖／摘自IG
曾之喬拎Cleo肩背包。圖／摘自IG
曾之喬拎Cleo肩背包。圖／摘自IG
李沐示範Cleo肩背包。圖／摘自IG
李沐示範Cleo肩背包。圖／摘自IG
范冰冰背Cleo肩背包。圖／摘自微博
范冰冰背Cleo肩背包。圖／摘自微博
范冰冰背Cleo肩背包。圖／摘自微博
范冰冰背Cleo肩背包。圖／摘自微博
Cleo包是PRADA 2021早春主打包。圖／摘自微博、IG
Cleo包是PRADA 2021早春主打包。圖／摘自微博、IG

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