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愛爾蘭威士忌的明日之星 星崎威士忌在台首發

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
星崎威士忌傳承三次蒸餾的工藝，更使用頂級的波本桶、美國處女桶以及雪莉桶進行陳年。圖／班德威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
星崎威士忌傳承三次蒸餾的工藝，更使用頂級的波本桶、美國處女桶以及雪莉桶進行陳年。圖／班德威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

威士忌的世界風起雲湧，市場已漸漸不再獨尊單一產區蘇格蘭，沉寂近一個世紀的愛爾蘭威士忌，因為品質與口味融合了百年傳統與當代喜好，隱隱形成新風潮。

其中，來自北愛爾蘭的星崎（Hinch）威士忌，便是愛爾蘭威士忌中的明日之星。酒廠2018年才成立，卻已贏得多方肯定。2020年上海CWSA烈酒大獎中，評審認為星崎威士忌的風味非常切合亞洲消費者偏好，品牌最終贏得雙金、金牌與銀牌獎。而廣受威士忌愛好者推崇的《Whisky Bible威士忌聖經》，更是評給星崎「純壺式蒸餾愛爾蘭威士忌」Superstar等級的94.5高分。

星崎威士忌酒廠座落於北愛爾蘭東部的Baile Na Hinse鎮，鎮名在古愛爾蘭語中意思為「島嶼之鄉」，在溫帶海洋型性氣候影響下又有暖流流經，賦予星崎威士忌酒款陳年時更溫和滑順的口感及果香氣息。此地距離蘇格蘭島僅22英里，地理因素讓星崎威士忌酒廠得以融合兩地所長，以傳統愛爾蘭威士忌工藝製酒之餘，也因蘇格蘭威士忌的影響，使得酒廠風味更富層次、釀造理念也更具國際觀。

愛爾蘭威士忌的獨特工藝，在於以三次蒸餾的傳統製法，打造雙倍順滑的平衡口感。星崎威士忌不僅傳承三次蒸餾的工藝，更使用頂級的波本桶、美國處女桶以及雪莉桶進行陳年。

值得一提的是，星崎威士忌酒款的酒精濃度均為43%，而非常見的40%，原因在於稍高的酒精度可以擁有更多豐富風味。在此同時，星崎威士忌運用獨特工藝創造柔順口感，則讓43%酒液保有層次卻不辣口。

這次星崎威士忌在台灣首發的酒款有「星崎珍藏小批次波本愛爾蘭威士忌」、「星崎雙桶5年愛爾蘭威士忌」、「星崎雪莉桶10年愛爾蘭威士忌」、「星崎純壺式蒸餾愛爾蘭威士忌」、「星崎泥煤單一麥芽愛爾蘭威士忌」共5款。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香港商班德威大中華區域經理Sergei Naboichenko（左二），與香港商班德威有限公司台灣分公司總經理劉智誠（右二）。圖／班德威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
香港商班德威大中華區域經理Sergei Naboichenko（左二），與香港商班德威有限公司台灣分公司總經理劉智誠（右二）。圖／班德威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
星崎威士忌酒精濃度均為43%，而非常見的40%，原因在於稍高的酒精度可以擁有更多豐富風味。圖／班德威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
星崎威士忌酒精濃度均為43%，而非常見的40%，原因在於稍高的酒精度可以擁有更多豐富風味。圖／班德威提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

愛爾蘭 蘇格蘭

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