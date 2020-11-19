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博客來公布年度閱讀暢銷榜 社群力崛起這本書拿下第一

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
博客來公布2020年度閱讀暢銷榜TOP10。圖／博客來提供
博客來公布2020年度閱讀暢銷榜TOP10。圖／博客來提供

博客來今日公布2020年度閱讀暢銷榜TOP10，「原子習慣」登上年度暢銷榜榜首，橫掃各個世代。博客來指出，十大暢銷書中，投資理財共三本進榜，是今年不可忽視的閱讀轉變。社群高知名度作家攻占暢銷榜，也讓經營社群儼然成為暢銷關鍵要素。

博客來2020年度閱讀暢銷冠軍由談養成習慣要訣的實作指南「原子習慣」拿下。博客來指出，對應今年動盪的局勢，所有人生活型態都在改變，大家對建立生活新習慣更加渴求。亞軍為心理勵志毒雞湯「這世界很煩，但你要很可愛」，比起溫柔療傷，本書更強調「活出個性」，只有你不斷強大，世界才能柔軟，吸引超過9成女性讀者的青睞。

語言學習用書「新制多益」連續三年擠進暢銷TOP10，成為年度季軍。博客來指出，暢銷前三名購買主力逾半數為30歲以下年輕讀者，顯見年輕讀者的購書人數逐步提升。

「蔡康永的情商課2」前作曾奪去年度銷售冠軍，延續銷售熱度，獲得讀者大力支持，擠身暢銷TOP4。疫情導致全球金融市場動盪，更多人對理財的需求與求知慾展現，像是PG財經筆記的「我畢業五年，用ETF賺到400萬」深受讀者喜愛，榮登暢銷榜TOP5。

閱讀暢銷榜TOP6到10依序為：「木曜4超玩」、「新制多益NEW TOEIC聽力／閱讀題庫解析」、「跟著柴鼠學FQ，做自己的提款機」、「富爸爸，窮爸爸」、「ROLAND 我，和我以外的」。

博客來分析，今年商業理財類大放異彩，除了年度冠軍「原子習慣」，投資理財表現更是亮眼，共有3本入榜。顯示出疫情讓全球經濟活動停滯，來自各世代的讀者開始學習理財，對投資理財的需求大量增加 也帶動相關版品再排行榜上優異的表現，不論是規劃自己現有的財富 或是開拓更多的收入來源都是讀者最想知道的事，也是這波書市中重要的新趨勢。

此外，年輕讀者的購書選擇受到IG、YouTube等社群影響更趨劇烈，上榜的Peter Su、不朽、木曜4超玩、吳姍儒、張西、蔡傑曦等都是在社群上具高知名度的作家，經營社群儼然成為暢銷關鍵要素。博客來也指出，像是TOP2「這世界很煩，但你要很可愛」、TOP4「蔡康永的情商課2」、TOP6「木曜4超玩」、TOP10「ROLAND 我，和我以外的」，都是在不同的社群中產生流行效應而熱銷。

博客來分析，今年讓大家有不少生活壓力，讀者也需要不同風格的說法，為自己的生活帶來更多自信與喘息的空間。

博客來 理財

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