「愛我的間諜」劉寅娜拎的包款 出現在LONGCHAMP微電影變貓咪的窩

LONGCHAMP發表了全新的微電影「非常巴黎（Très Paris）」，展現花都的浪漫邂逅與無限驚喜，還有一隻可愛的白色貓咪參與演出，讓整支影片帶來融化人心的氛圍，而Roseau包款在影片中擔任重要的角色，也是郭書瑤、Melody和劉寅娜的時尚配件。

「非常巴黎」微電影帶來一場奇妙邂逅，故事的主角是兩個Roseau包款在巴黎的夜色中被意外對調了，開啟年輕女孩、白色小貓、摩托車騎士的旅程，影片以模糊幻想與現實的手法拍攝，將巴黎描繪為充滿無限可能的城市，因此也出現了佇立在金字塔中的艾菲爾鐵塔。影片以法國歌手Jacques Dutronc著名歌曲「Il est cinq heures, Paris s’éveille（清晨5點，巴黎正在甦醒）」貫穿整部影片，在復古聲線中呈現巴黎女子盡情體驗生活的各式樂趣，也呼應創意總監Sophie Delafontaine構思的靈感「描繪一位活耀、隨性且思想開放的女人，她以優雅和獨立的精神抓住生活；她很堅強，但也很寬容，從不過份苛求自己」。

影片中的Roseau包款，也是韓劇「愛我的間諜」中女主角劉寅娜展現女強人氣場的配件，郭書瑤、時尚媽咪Melody在IG上也都曬出Roseau系列包款，將手袋變為畫面構圖的一部分；Roseau包款是LONGCHAMP在2020春夏重新詮釋的經典款，以竹節鎖釦搭配加大的提把、提耳與信封式底座為辨識，Roseau Box則是今年秋冬全新尺寸，輪廓更形簡約流暢。

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