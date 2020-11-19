冬天嘴唇狂脫皮、流血？3招養出水潤雙唇 熱敷很重要

冬天到了，保養品也跟著換季，但許多人只重視臉部的缺水狀況與保濕，但近看嘴唇，卻脫皮又乾裂。以下3點，教大家如何在冬天裡，保養自己的嘴唇，無論是哪個季節都能水潤透感。

一、遇到嘴唇脫皮時該如何處理？

千萬不要用手，直接撕掉嘴唇上的乾皮，有可能會讓嘴唇有撕裂傷，而且手上的細菌這麼多，有可能因此受傷又感染細菌。處理乾皮時，先使用溫熱的毛巾熱敷3至5分鐘，讓嘴唇的濕潤度夠，再輕輕用毛巾打圓，就能將死皮去掉，去掉死皮後別忘記保濕。

二、嘴唇太乾，不要塗口紅

嘴唇如果有乾燥、脫皮的現象，建議不要再塗上口紅了。若因場合的關係必須使用，建議使用前，先厚擦護唇膏2至3分鐘後，抹掉再薄塗護唇膏，最後才上口紅，才能讓口紅色不被干擾，更能保護嘴唇的肌膚。

三、飲食的重要