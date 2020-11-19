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冬天嘴唇狂脫皮、流血？3招養出水潤雙唇 熱敷很重要

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
冬天到了，乾燥的嘴唇讓護唇膏片刻不離手。圖／摘自 pexels
冬天到了，乾燥的嘴唇讓護唇膏片刻不離手。圖／摘自 pexels

冬天到了，保養品也跟著換季，但許多人只重視臉部的缺水狀況與保濕，但近看嘴唇，卻脫皮又乾裂。以下3點，教大家如何在冬天裡，保養自己的嘴唇，無論是哪個季節都能水潤透感。

一、遇到嘴唇脫皮時該如何處理？

千萬不要用手，直接撕掉嘴唇上的乾皮，有可能會讓嘴唇有撕裂傷，而且手上的細菌這麼多，有可能因此受傷又感染細菌。處理乾皮時，先使用溫熱的毛巾熱敷3至5分鐘，讓嘴唇的濕潤度夠，再輕輕用毛巾打圓，就能將死皮去掉，去掉死皮後別忘記保濕。

二、嘴唇太乾，不要塗口紅

嘴唇如果有乾燥、脫皮的現象，建議不要再塗上口紅了。若因場合的關係必須使用，建議使用前，先厚擦護唇膏2至3分鐘後，抹掉再薄塗護唇膏，最後才上口紅，才能讓口紅色不被干擾，更能保護嘴唇的肌膚。

三、飲食的重要

嘴唇乾燥的人，在飲食上也要特別注意，盡量別吃辣、炸、燒烤等過度刺激的食物。建議多攝取富含維他命C、E的水果，若真的忙不過來去買水果，保養食品也不能缺少，想要讓身體肌膚、嘴唇肌膚都不乾裂，維生素應該補好補滿的，再搭配著護唇膏可說是恰到好處的美。

想要嘴唇好看水潤有哪些事必須做呢？圖／摘自 pexels
想要嘴唇好看水潤有哪些事必須做呢？圖／摘自 pexels
起皮後的嘴唇，塗上口紅就會更凸顯乾紋又失色。圖／摘自 pexels
起皮後的嘴唇，塗上口紅就會更凸顯乾紋又失色。圖／摘自 pexels
起皮的嘴唇，即使有再好的面貌都會讓人的感官扣分。圖／摘自 pexels
起皮的嘴唇，即使有再好的面貌都會讓人的感官扣分。圖／摘自 pexels

護唇 換季

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