把酒窖搬進家中 LG SIGNATURE智慧溫控冰酒櫃全新登台

絕美如藝術品的LG SIGNATURE頂級工藝系列家電，在台推出全新「WiFi敲敲看智慧溫控冰酒櫃」，延續「The Art of Essence以藝術為名」的品牌精神與簡約時尚設計，更注入最先進的物聯網科技，為消費者帶來更頂級的居家生活美學體驗。台灣LG電子今年特別邀請完美女神徐若瑄擔任LG SIGNATURE品牌大使，透過其時尚優雅且極具個性的形象，擦出新火花。

全新推出的LG SIGNATURE InstaView WiFi敲敲看智慧溫控冰酒櫃，以先進的溫度和光線控制，搭配方便使用與管理的絕美黑色鏡面觸控玻璃門，打造出如同傳統酒窖的儲藏條件，讓消費者能夠享受每個歡欣舉杯的最佳口感。冰酒櫃機體內外採用不鏽鋼材質製成，搭配耐刮髮絲紋表面處理；搭載直驅變頻壓縮機，大幅減少震動，營造溫和靜置空間，完美封存葡萄酒獨特風味。想要查看內部狀況時，只需快速敲擊2下鏡面玻璃面板即可打開照明，無需開門更可確保葡萄酒妥善儲存。另外，透過自動光感應技術，只要輕踏於冰箱前投射光點，隨即自動開啟冰箱門，即使在雙手拿滿東西也能輕鬆開啟。

同步更新的還有全球首款88型「真8K」LG SIGNATURE OLED 8K AI語音物聯網電視，以俐落簡約的設計外型搭配令人驚嘆的大尺寸螢幕，極具沉浸感的絕美畫面，讓消費者擁有身歷其境且迷人的劇院體驗。採用LG獨家OLED自體發光面板技術造就完美純黑的驚豔色彩，搭配全新α9智慧亮彩影像晶片，真實重現原色，呈現影像細節與質感，通過國際低藍光護眼認證，帶來最舒適的觀看體驗。內建Apple TV App、Netflix，並可透過簡單直覺的ThinQ AI連網智慧娛樂平台並配合智慧滑鼠遙控器操作。

LG SIGNATURE系列目前在台上市包括OLED電視、敲敲看智慧溫控冰酒櫃、敲敲看門中門冰箱、TWINWash洗衣機等4款產品，全都可使用LG ThinQ App隨時遠端操控，頂級科技輕鬆掌握，完美體現智慧品味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康