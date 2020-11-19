三度加演！LINE TV搶先線下品嘗《大年初一前晚的那頓飯》

三度獲選桃園市傑出藝文團體的「栢優座」，2019年由創辦人許栢昂自編自導自演的第20號作品《大年初一前晚的那頓飯》，甫推出即獲多方好評，今年底即將三度加演，除了到現場感受栢優座一概以戲曲身體演繹現代題材的舞台能量，也可以在LINE TV獨家收看喔！「 數位劇場 」即將推出《大年初一前晚的那頓飯》、《懸河醫生館》，喜愛藝文表演的朋友千萬不要錯過！

《大年初一前晚的那頓飯》故事如同戲名，以除夕吃年夜飯的習俗為主軸，帶領觀眾從三國時代的長坂坡之戰，來到一個平凡的現代家庭中；由一名戰亡士兵想回家的遺願，帶出現代人越漸疏離的親情關係。編導許栢昂坦言，創作源自親身經歷，期望透過這部作品提醒觀眾要珍惜當下。值得一提的是，在這部戲中演員得以同樣的造型分飾不同角色，時空背景的差異全靠演員演技和口語表達，轉換自如的精湛演出為這齣以古喻今的劇碼增添了更多可看性。

《懸河醫生館》是以「臺灣新文學之父」賴和的小說，結合臺灣戲曲的多元曲調來呈現，劇情描述一位尋找蛇咬療方的男子，在進入醫生館諮詢後卻發生了一連串的事件，情節雖以新文化運動時期為背景，卻有多處巧思反映了現代問題，幽默詼諧的角色對白，在引人發笑的同時卻又不禁反思現實。

《懸河醫生館》集結多篇賴和文集，邀請觀眾為現代問題「開處方」。圖／栢優座提供

對以「戲曲」為基底的臺灣劇團來說，栢優座走得比別人更前面。創辦人及編導許栢昂雖是京劇出身，卻從不受框架拘束，不斷在創作中融合東、西方及新舊戲劇元素，突破傳統戲曲與現代戲劇的界線，各式劇種或表演形式都曾在栢優座的作品當中出現，就如官方粉絲頁介紹的第一句：「我們不是劇團，我們是栢優座」，獨樹一格的演出經過了十四個寒暑，不僅累積了大量死忠粉絲，更是業界人士觀摩的對象，然而許栢昂仍不滿足於現況，他將繼續尋找更多創作的可能，以更純粹的形式將「栢」式風格呈現在觀眾面前。12/5起，《大年初一前晚的那頓飯》第三度加演，還沒看過栢優座演出的朋友一定不能錯過！線下購票請洽 兩廳院售票網 ，線上節目欣賞請上LINE TV藝文表演館「 數位劇場 」。





2020大觀國際表演藝術節－栢優座《大年初一前晚的那頓飯》

演出時間：12/05（六）14：30

12/06（日）14：30

演出地點：臺藝表演廳 (新北市板橋區大觀路一段59號)