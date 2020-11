微小的戰鬥是你我的日常—臺灣錄像藝術家張立人《戰鬥之城》驚豔西班牙

圖/文化部駐西班牙代表處文化組提供

駐西班牙代表處文化組與臺灣其玟畫廊(Chi-Wen Gallery)攜手參加巴塞隆納「LOOP國際錄像藝術博覽會(LOOP Fair)」線上展,自11月17日起至26日將在活動官網及Artland藝術平台,展出臺灣藝術家張立人《戰鬥之城》系列作品。

其玟畫廊多年來致力於推動臺灣當代藝術,積極引薦具實驗性質的新媒體創作登上國際舞台。本次參展的《戰鬥之城》影片系列,即是藝術家張立人最具代表性的動畫錄像作品;內容講述集體面對無能的歇斯底里,並呈現模型城市的微縮政治學,將擬真世界融入藝術家日常接觸的媒體片段,可謂現實世界的投射。張立人藉由微觀的藝術展現當時臺灣社會的縮影,充分呼應本次展覽會主題「舊世界的故事(Tales from an Old World)」。此外,張立人當年在高物價的臺北租了一間小公寓,並透過常見媒材及影像在公寓裡再製一座城市,反映了藝術家生存條件嚴苛的創作歷程,也是在城市的夾縫中掙扎求生的寫照。

張立人曾獲臺北美術獎首獎及台新藝術獎入圍等多項肯定,所關懷的面向總是超過一般傳統視覺藝術的範疇,且能掌握虛擬跟現實之間的界線。今年因疫情關係,張立人與策展人黃其玟無法親赴西班牙,但展覽特別製作中文及西班牙文導覽影片,幫助觀眾理解展出的作品,其中更有藝術家親自上線解說創作過程和理念,內容詳盡精彩,不容錯過。

LOOP國際錄像藝術博覽會(LOOP Fair)線上展

◎展期:2020年11月17日至26日

◎線上展網址: https://loop-barcelona.com/loop-fair-2020/

https: https://www.artland.com/

◎導覽影片: