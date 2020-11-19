香奈兒把妳的BOY∙FRIEND變好玩了！還能換穿斜紋軟呢

香奈兒的BOY∙FRIEND腕表，自2015年誕生以來，以簡約精緻的線條撼動了傳統女性腕表設計規範。秉持香奈兒女士大膽玩轉男裝的設計精神，BOY∙FRIEND腕表中性的八角形狀令人想起經典而富象徵意義的Première腕表，同時向傳奇的N°5香水瓶蓋及芳登廣場致敬，而結合光面或緞面拋光邊角，設計既現代又不失經典，完美揉合香奈兒女士所鍾愛的元素及符碼。

今年開始，由於能符合香奈兒道德標準（來源履歷與繁殖條件的保證）與品質要求的珍異皮革採購來源越趨複雜，香奈兒承諾停止使用珍異皮革作為表帶材質，同時也透過精彩的工藝，呈獻多款永續且符合道德標準的表帶替代選擇，官方網站也同步推出MY BOY∙FRIEND虛擬搭配功能，可依個人喜好自由創造專屬的BOY∙FRIEND腕表穿戴風格。