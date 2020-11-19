上班族最愛這樣犒賞自己 「來去飯店住一晚」最夯

根據調查，上班族最喜愛犒賞自己的紓壓方式就是「來去飯店住一晚」，再加上今年受到新冠肺炎影響出不了國，更讓國旅大爆發，小旅行住宿券熱銷大賣。

1111人力銀行今年周年慶活動，不僅大灑飯店住宿券好禮，其中更驚見五星級的圓山飯店、晶華酒店，以及全台各地擁有15家分店的福容集團，高規格、超高檔，堪稱歷年之最。

1111人力銀行媒體中心總經理何啟聖表示，今年周年慶活動搭配飯店住宿券贈送，除了是深諳上班族對飯店住宿券的喜愛，回饋會員外，主要也是希望能為國內景氣添柴加油，帶動就業市場的活絡。鼓勵新舊會員只要動動手指頭，登入系統，更新學歷、經歷，不僅可以參加抽獎，亦可對職涯資產進行「盤點」，一舉二得。

福容大飯店整合行銷處傳媒行銷部協理江雅玲指出，自7月起開始發放振興三倍券，同時搭配政府推出的安心旅遊補助方案，該集團休閒型飯店的訂房一路夯到10月底，明年農曆春節假期的訂房率，目前也已達6成。目前線上旅展活動，超值好康除有住宿券買10送1，不僅全台15間分店都可以使用外，平均一張住宿券只要2454元，而餐券則是買10送2，平均一張733元，消費者不僅可依喜好享用中、日式套餐，亦可選擇吃到飽的自助餐，線上旅展活動至11月25日。

除了受惠於國旅熱潮，面對新冠肺炎疫情的影響，福容大飯店也積極啟動各項轉型新策略，超前部署，正面迎戰。江雅玲指出，1年前即開始規劃的「福容線上食堂」，今年3月也順勢提早推出，為低迷時業績僅掉到只剩1成的餐飲，注入強心針。更同步加速過去多仰賴商務客的城市型分店的轉型，結合周邊景點、遊樂園、購物中心，以互惠模式提倡「城市型度假」。