亞洲首站！睽違20年 初代羅密歐與茱麗葉合體開唱

全球法語音樂劇迷心中最具代表性作品之一的「羅密歐與茱麗葉」，一直以來以令人屏息的戲劇張力及傳唱歌曲為粉絲津津樂道，尤其2001年於巴黎首演的「初代羅密歐」達米安‧薩格 (Damien Sargue) 與「初代茱麗葉」希西莉亞‧卡拉 (Cécilia Cara)，其甜膩愛戀的演出更讓劇迷稱之為不敗經典。至今20年，兩位初代男女主角及飾演鐵豹、人氣超高的尼可拉斯．特寇尼(Nicolas Turconi)，三位將破天荒於明年6月在台北合體開唱，舉辦《LES TROIS 三面情人 - 仨 __ 戀習曲》演唱會。消息一出，立刻在社群上引起粉絲暴動，直呼「沒想到此生居然有機會能親眼見到夢寐以求的初代男女主角合唱，太驚喜了！」

三位法語音樂劇演員同時為法國流行樂壇一線歌手，其中達米安和希西莉亞更是睽違二十年，首次在亞洲合體開唱，希西莉亞更是從未造訪過亞洲，首次獻唱就選在台北！場地製作也比照國際級巡演規模，將在台北國家音樂廳演出，不僅將演唱包含《羅密歐與茱麗葉》在內多首經典音樂劇、奧斯卡得獎電影歌曲，三位歌手還特別為台北創作城市曲目，就是想回報粉絲滿滿心意與期待，重新演繹多樣的情人面貌。