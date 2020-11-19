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手上的飛毛腿！寶齊萊Manero飛返計時碼表 都會又動感
如何在飛快的生命中掌握正確節奏？精確、精密早是工作必備特質。寶齊萊（Carl F.Bucherer）推出三款不同顏色表面的Manero系列飛返計時碼表，搭配動感活力、實搭的精鋼鍊帶與自動上鏈機芯，展現悠遊於都會、戶外的自在灑脫。
而所謂的「飛返計時（Flyback）」功能是指在計時碼表功能運作的瞬間，可跳過「暫停」此一步驟，直接歸零、並接續進行下一段計時程序，使用上更為簡潔、但同時也令機械結構設計較為複雜，同時合適於忙碌的現代專業白領菁英。
專為馬利龍飛返計時碼表設計的九節精鋼鍊帶，配戴舒適且服貼於手腕。除了先前夏日時推出的藍色表面，這回再追加了銀色、黑色與藍灰色三種顏色，或沉穩、或年輕。全系列共有玫瑰金或精鋼表殼、全數五種表面顏色可搭皮革、編織或精鋼鏈帶，風格多元變化。
43毫米的精鋼表殼使用了CFB 1970自動上鏈計時碼表機芯，防水可達30米，定價則為22萬元。
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