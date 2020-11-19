紫丁香婦幼關懷協會舉辦女性與藝術座談會

長期關注女性議題的紫丁香婦幼關懷協會，即將在12月9日（星期三）下午13:30~17:00於財團法人張榮發基金會劇院型國際會議廳，舉辦「女性與藝術－美麗的人生」座談會，特別邀集此領域專家，暢談女性與藝術－女性的藝術語言、特質及表現，生活與藝術－女性角色對藝術教養的影響，歡迎各界報名參加。

主辦單位紫丁香婦幼關懷協會理事長陳淑珠表示，21世紀是美感的世紀，在全球化的大趨勢下，美感已是一種競爭力，藝術不但能提升自我附加價值，更能昇華內在涵養與智慧真理。女性透過藝術可以將自我意識、身體自主、想法...性別平權等問題，用軟性的方式傳達給社會大眾。學習藝術除了可以培養另一項專業，創造再就業機會外，女性學習藝術更可將藝術帶入家庭與生活，帶動家人及下一代的美感教育與文化素養；高齡者學習藝術，則能不斷的追求成長與突破，讓生命及心靈更加豐富。

座談會由財團法人富喬文化藝術基金會、國立臺灣師範大學美術學系、紫丁香婦幼關懷協會共同主辦。邀請財團法人富喬文化藝術基金會董事長張平沼、台北市文化局副局長陳譽馨、國立師範大學美術系主任白適銘蒞臨致詞，並邀請前內政部警政署副署長蔡俊章博士（中國書畫家協會評定國家一級美術師）、師大美術系前副校長陳瓊花、師大藝術學院院長趙惠玲、清華大學藝術學院謝鴻均、亞東技術學院駐校藝術家廖美蘭、藝術家許維穎博士、松山社大銀髮藝術培訓講師何妍儀擔任與談人，期望藉由這次座談會啟發女性朋友們對藝術的愛好。

台灣已於2018年轉為高齡社會，推估將於2026年邁入超高齡社會，婦女再度就業等勞動力問題以及下一代菁英教育等問題將越見普遍，女性如何藉由多元化的學習來自我提升將更顯重要！

這次紫丁香婦幼關懷協會從藝術的角度傳達，女性如何透過藝術發揮特質，為自己和家人共創美麗的人生。歡迎把握機會報名，詳情請參紫丁香婦幼關懷協會網站：www.lilac.org.tw，報名專線：(02)2732-0386分機201陳秘書或分機206李秘書，報名傳真：(02)2732-3195。