瞄準年輕人！RIMOWA危機入市搶食奢華袋包市場大餅

根據貝恩策略顧問公司的研究指出，2019年的奢華袋包市場達到了590億歐元，而LVMH集團下的行李箱品牌RIMOWA也選在此刻，加入這競爭激烈的世界，推出品牌百年來首個系列包款，提供後背包、旅行袋、購物包等選擇。RIMOWA總裁Alexandre Arnault也在受訪時說：「我們希望成為消費者日常生活中的一部分」，表明了品牌的立場。

最快RIMOWA將在2021年的1月，上市全新的Never Still系列袋包產品，預計價格約在2萬元至4萬5,000之間，瞄準了年輕市場而來。不過，由於新冠肺炎疫情遲遲未能趨緩，加上跨國旅行未能復甦，各項奢侈品的消費都持續下滑中，因此RIMOWA此舉被認為是危機入市，讓不少人感到意外。不過，根據《BOF》的報導中提到，這個計畫早在2019年RIMOWA和DIOR跨界合作時就產生了。而且全系列的袋包，都選在義大利製成，主打實用功能為取向，希望能與集團下其他精品品牌，有所區隔。

RIMOWA將推出品牌百年來首個系列包款，提供後背包、旅行袋、購物包等選擇。圖／摘自Alexandre Arnault instagram

Alexandre Arnault在報導中，不諱言的指出，RIMOWA不只要鞏固原有的消費者，更要觸及到新的市場，所以iPhone手機殼，或是手拿包都是吸引年輕人目光的手段。就像他所說：「我們想確保可以與世界各地的客戶在一起」，在無法旅行時，RIMOWA仍可以成為生活中的一部分，袋包就是最佳媒介。而且，Never Still系列的設計，也緊扣了RIMOWA的招牌元素，像是行李箱上的溝槽式直紋，就點綴在包款上的口袋或是包身上，而且每一款都能與行李箱做搭配使用。

瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram

瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram

瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram

瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram