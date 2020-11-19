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瞄準年輕人！RIMOWA危機入市搶食奢華袋包市場大餅

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
RIMOWA將推出品牌百年來首個系列包款，提供後背包、旅行袋、購物包等選擇。圖／摘自Alexandre Arnault instagram
RIMOWA將推出品牌百年來首個系列包款，提供後背包、旅行袋、購物包等選擇。圖／摘自Alexandre Arnault instagram

根據貝恩策略顧問公司的研究指出，2019年的奢華袋包市場達到了590億歐元，而LVMH集團下的行李箱品牌RIMOWA也選在此刻，加入這競爭激烈的世界，推出品牌百年來首個系列包款，提供後背包、旅行袋、購物包等選擇。RIMOWA總裁Alexandre Arnault也在受訪時說：「我們希望成為消費者日常生活中的一部分」，表明了品牌的立場。

最快RIMOWA將在2021年的1月，上市全新的Never Still系列袋包產品，預計價格約在2萬元至4萬5,000之間，瞄準了年輕市場而來。不過，由於新冠肺炎疫情遲遲未能趨緩，加上跨國旅行未能復甦，各項奢侈品的消費都持續下滑中，因此RIMOWA此舉被認為是危機入市，讓不少人感到意外。不過，根據《BOF》的報導中提到，這個計畫早在2019年RIMOWA和DIOR跨界合作時就產生了。而且全系列的袋包，都選在義大利製成，主打實用功能為取向，希望能與集團下其他精品品牌，有所區隔。

RIMOWA將推出品牌百年來首個系列包款，提供後背包、旅行袋、購物包等選擇。圖／摘自Alexandre Arnault instagram
RIMOWA將推出品牌百年來首個系列包款，提供後背包、旅行袋、購物包等選擇。圖／摘自Alexandre Arnault instagram

Alexandre Arnault在報導中，不諱言的指出，RIMOWA不只要鞏固原有的消費者，更要觸及到新的市場，所以iPhone手機殼，或是手拿包都是吸引年輕人目光的手段。就像他所說：「我們想確保可以與世界各地的客戶在一起」，在無法旅行時，RIMOWA仍可以成為生活中的一部分，袋包就是最佳媒介。而且，Never Still系列的設計，也緊扣了RIMOWA的招牌元素，像是行李箱上的溝槽式直紋，就點綴在包款上的口袋或是包身上，而且每一款都能與行李箱做搭配使用。

瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram
瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram

瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram
瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram

瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram
瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram

瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram
瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram

瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram
瞄準年輕市場，RIMOWA Never Still系列袋包，將於2021年的1月中旬上市。圖／摘自Alexandre Arnault instagram

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