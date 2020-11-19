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Air Jordan XI球鞋迎25周年首推無鞋帶設計 還能透過手機變換LED燈配色
Air Jordan系列鞋款中，最具代表性的第11代，今年迎來問世25周年，因此Jordan Brand借鑑初代元素，同時突破限制，打造出全新的Air Jordan XI Jubilee及Air Jordan XI Adapt鞋，也是這款首次採用無鞋帶設計，讓鞋迷們莫不期待，上市日期的到來。
籃球傳奇Michael Jordan於1995年回歸時，就穿著Air Jordan XI鞋重新踏上球場，也自那時起再度改變了NBA的歷史。因此在鞋款誕生25周年的時，推出前所未有的Air Jordan XI Jubilee鞋，對球迷或是粉絲，都別具意義。讓設計團隊選用金屬銀色來表現各項細節，包括鞋側面的 Jumpman標誌、鞋帶孔「JORDAN」字樣、後跟的數字 「23」，以及鞋墊上的數字「25」。而Air Jordan XI Adapt的推出則將這一經典球鞋推向了未來，透過Adapt技術，穿著者能藉由手機應用程式與鞋款連線，選擇自己喜愛的LED燈光顏色，並控制閃爍或靜態模式，從而展現獨特風格。
同樣翻玩經典的還有adidas賦予了招牌Ultraboost跑鞋，全新風格與設計，推出讓人驚艷的Ultraboost Legacy系列。adidas汲取Ultraboost歷來4鞋款特色貫穿鞋身細節，混搭多層次色彩向經典致敬，並打造拼接撞色的Ultraboost 2.0及UltraBoost 20鞋款。包括Ultraboost 1.0的藍紫色後跟穩定器、Ultraboost 2.0的高密度菱紋和Ultraboost 3.0半透明的Cage側邊三線標誌，以及Ultraboost 4.0直條編紋都出現在全新的Ultraboost Legacy系列跑鞋上。
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