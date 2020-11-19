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Air Jordan XI球鞋迎25周年首推無鞋帶設計 還能透過手機變換LED燈配色

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
透過Adapt技術，穿著者能藉由手機應用程式與鞋款連線，選擇自己喜愛的LED燈光顏色。圖／Jordan Brand提供
透過Adapt技術，穿著者能藉由手機應用程式與鞋款連線，選擇自己喜愛的LED燈光顏色。圖／Jordan Brand提供

Air Jordan系列鞋款中，最具代表性的第11代，今年迎來問世25周年，因此Jordan Brand借鑑初代元素，同時突破限制，打造出全新的Air Jordan XI Jubilee及Air Jordan XI Adapt鞋，也是這款首次採用無鞋帶設計，讓鞋迷們莫不期待，上市日期的到來。

籃球傳奇Michael Jordan於1995年回歸時，就穿著Air Jordan XI鞋重新踏上球場，也自那時起再度改變了NBA的歷史。因此在鞋款誕生25周年的時，推出前所未有的Air Jordan XI Jubilee鞋，對球迷或是粉絲，都別具意義。讓設計團隊選用金屬銀色來表現各項細節，包括鞋側面的 Jumpman標誌、鞋帶孔「JORDAN」字樣、後跟的數字 「23」，以及鞋墊上的數字「25」。而Air Jordan XI Adapt的推出則將這一經典球鞋推向了未來，透過Adapt技術，穿著者能藉由手機應用程式與鞋款連線，選擇自己喜愛的LED燈光顏色，並控制閃爍或靜態模式，從而展現獨特風格。

adidas打造全新Ultraboost Legacy系列，汲取Ultraboost 1.0到4.0四代鞋款特色貫穿鞋身細節，混搭多層次色彩向經典致敬。圖／adidas提供
adidas打造全新Ultraboost Legacy系列，汲取Ultraboost 1.0到4.0四代鞋款特色貫穿鞋身細節，混搭多層次色彩向經典致敬。圖／adidas提供

同樣翻玩經典的還有adidas賦予了招牌Ultraboost跑鞋，全新風格與設計，推出讓人驚艷的Ultraboost Legacy系列。adidas汲取Ultraboost歷來4鞋款特色貫穿鞋身細節，混搭多層次色彩向經典致敬，並打造拼接撞色的Ultraboost 2.0及UltraBoost 20鞋款。包括Ultraboost 1.0的藍紫色後跟穩定器、Ultraboost 2.0的高密度菱紋和Ultraboost 3.0半透明的Cage側邊三線標誌，以及Ultraboost 4.0直條編紋都出現在全新的Ultraboost Legacy系列跑鞋上。

Air Jordan XI Adapt的推出則將這一經典球鞋推向了未來，也是這系列第一雙無鞋帶設計的款式。圖／Jordan Brand提供
Air Jordan XI Adapt的推出則將這一經典球鞋推向了未來，也是這系列第一雙無鞋帶設計的款式。圖／Jordan Brand提供

在Air Jordan XI誕生25周年時，品牌自初代手稿中汲取靈感，打造全新Air Jordan XI Jubilee球鞋。圖／Jordan Brand提供
在Air Jordan XI誕生25周年時，品牌自初代手稿中汲取靈感，打造全新Air Jordan XI Jubilee球鞋。圖／Jordan Brand提供

Ultraboost 20 Legacy跑鞋5,990元。圖／adidas提供
Ultraboost 20 Legacy跑鞋5,990元。圖／adidas提供

Ultraboost OG Legacy跑鞋5,990元。圖／adidas提供
Ultraboost OG Legacy跑鞋5,990元。圖／adidas提供

Ultraboost 2.0 Legacy跑鞋5,990元。圖／adidas提供
Ultraboost 2.0 Legacy跑鞋5,990元。圖／adidas提供

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