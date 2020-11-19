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奶蓋飲料變麵包！牧上×ATC合推「葡萄奶蓋軟歐」

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
牧上麵包攜手ATC茶飲俱樂部推出的「葡萄奶蓋軟歐」。圖／牧上麵包提供
牧上麵包攜手ATC茶飲俱樂部推出的「葡萄奶蓋軟歐」。圖／牧上麵包提供

隨著耶誕節的腳步越來越近，位於台中的「牧上麵包」，此次攜手「ATC茶飲俱樂部」，共同推出期間限定的「葡萄奶蓋軟歐」，透過葡萄香氣與華麗的紫、白色外型，帶來不一樣的耶誕感受。

「牧上麵包」門市大多駐點於台中百貨內，店內主要販售歐式麵包為主，另還有開設蛋塔專門店。牧上麵包販售有晴空藍莓乳酪、各式軟法等商品，而蛋塔則是使用「布蕾」做為內餡，搭配上千層塔皮，包括有原味蛋塔、比利時生巧克力蛋塔、爆漿黃金流沙蛋塔、OREO蛋塔等不同甜鹹蛋塔。至於「ATC茶飲俱樂部」則以亞洲tapas小點搭配茶酒咖啡為主，也擅長將各式茶飲、咖啡、調酒加入茶元素，「葡萄奶蓋」即是店內的人氣飲品之一。

此次雙方合作推出的「葡萄奶蓋軟歐」，即是將葡萄奶蓋的元素融入麵團之中，並以紫白色花苞的型態呈現，有著甜中帶鹹以及葡萄、牛奶的香氣，限定於11月20日至12月31日期間販售，每顆100元。ATC門市也推出「牧上麵包X ATC」聯名套組，凡於現場購買任一奶蓋系列飲品，即可以49元加購「葡萄奶蓋軟歐片」1份，還能獲得牧上麵包9折優惠券；牧上麵包門市則推出消費滿150元贈ATC奶蓋系列買1送1優惠券。

ATC門市推出「牧上麵包X ATC」聯名套組。圖／牧上麵包提供
ATC門市推出「牧上麵包X ATC」聯名套組。圖／牧上麵包提供

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