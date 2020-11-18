張軒睿穿Berluti灰西裝沉穩帥 黃曉明演繹FENDI變童顏
男士西裝的變化多端令人玩味，在公視新創電影「訪客」的記者會上，久未露面的張軒睿身穿Berluti 2020冬季西服，灰色格紋西裝顯得沉穩挺拔；而黃曉明之前則是詮釋了黃色的FENDI秋冬男士西服，展現高調搶眼的視覺效果。
近日為林心如送上應援餐車，張軒睿再次展現暖男風采，他在日前出席即將於11月底首播的「訪客」記者會，以Berluti灰色格紋西服套裝搭配藍色潑墨真絲襯衫、Hoxton皮鞋，表現年輕而不失沉著的都會感。創意總監Kris Van Assche 將百搭衣櫥作為2020秋季男裝的核心理念，將經典西裝以當代輪廓展現，且運用各式面料的混搭，交錯軍裝風格、硬挺皮革，讓男裝有更鮮明帥氣的表現。
而黃曉明穿上的成套亮黃色硬挺西裝，則是在正裝剪裁中帶來舞台戲劇感，契合FENDI秋冬男裝的復古未來風格，以實用主義為基礎，展現品牌工藝的多變，也帶來男士出人意表的穿搭，創意總監Silvia Venturini Fendi轉變傳統服裝的呈現，藉由面料拼接、濃郁色彩呈現男裝的多變神采。
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