張軒睿穿Berluti灰西裝沉穩帥 黃曉明演繹FENDI變童顏

男士西裝的變化多端令人玩味，在公視新創電影「訪客」的記者會上，久未露面的張軒睿身穿Berluti 2020冬季西服，灰色格紋西裝顯得沉穩挺拔；而黃曉明之前則是詮釋了黃色的FENDI秋冬男士西服，展現高調搶眼的視覺效果。

近日為林心如送上應援餐車，張軒睿再次展現暖男風采，他在日前出席即將於11月底首播的「訪客」記者會，以Berluti灰色格紋西服套裝搭配藍色潑墨真絲襯衫、Hoxton皮鞋，表現年輕而不失沉著的都會感。創意總監Kris Van Assche 將百搭衣櫥作為2020秋季男裝的核心理念，將經典西裝以當代輪廓展現，且運用各式面料的混搭，交錯軍裝風格、硬挺皮革，讓男裝有更鮮明帥氣的表現。