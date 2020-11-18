南薑椰奶海鮮煲鍋、綠咖哩海鮮！瓦城4品牌推9道新菜

在季節轉換之際，瓦城泰統集團集結旗下的瓦城、非常泰、時時香、1010湘等品牌，一次推出南薑椰奶海鮮煲鍋、椒麻五花煲鍋等9款新菜料理。另外也推出振興券的晚鳥優惠，可以原價6折享受指定招牌菜。

此次的新菜料理中，包含有多款鍋物料理。瓦城、非常泰推出了「南薑椰奶海鮮煲鍋」，以椰奶危機底，加入泰式料理常見的南薑，以及香茅、檸檬葉等香料熬煮湯頭，帶來酸辣鮮甜的滋味，同時配上透抽、蛤蜊、白蝦、鴻喜菇、寬冬粉等配料，每份480元。時時香則推出「雙菇麻油雞煲鍋」，以雞腿肉配上杏鮑菇、鴻喜菇等配料，帶來冬令進補的好選擇，每份480元。1010湘所推出的「椒麻五花煲鍋」，則是以豚骨高湯，配上野山椒、泰國椒等辛辣元素，再配上五花肉片、寬冬粉，每份480元。

除了暖身鍋物之外，瓦城、非常泰還有「綠咖哩海鮮」、「泰北香拌松阪豬」、「蝦滋圈」等新菜；1010湘、時時香則共同有「香辣水煮牛」新菜，而兩品牌亦各自推出松子糖醋魚、時時香綠豆蒜等獨家新品餐點。