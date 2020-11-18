4人同行7折、和牛免費吃到飽！「和牛涮」21日進駐板橋

王品旗下的吃到飽鍋物「和牛涮」，即將於板橋開設第2間分店，並於即日起開始試營運、11月21日正式開幕。為慶祝新店開幕，即日起至11月20日試營運期間，享2人同行8折、4人同行7折的優惠，另外還有極上和牛套餐免費吃到飽、抽獎送Switch遊戲主機、打卡送餐點等等一系列優惠活動。

和牛涮自今年2月於東區開設首間門市，以美國極上和牛為重點食材，規劃極上和牛涮煮、極上和牛黑咖哩、炙燒和牛壽司的「和牛三吃」用餐型態，並無限提供美國極上和牛霜降、美國極上和牛雪花、美國安格斯雪花牛、美國安格斯霜降牛、國產脆皮豬五花、梅花豬肉、滑嫰雞腿肉等肉品，以及自行取用的自助吧。店內也依照菜單內容，區分為特賞豚雞套餐、只要安格斯套餐、極上和牛套餐、頂級和牛套餐，每人378～718元起。

即將在11月21日正式開幕的「和牛涮板橋文化店」鄰近於捷運新埔站2號出口，乃是和牛涮的第2間門市，另外台中文心路、台北林森北路也將於年底前開設新店。為慶祝板橋店開幕，即日起至11月20日期間，可享2人同行8折、4人同行7折的試營運優惠。11月21日至11月31日期間，到板橋店用餐並完成指定任務，即招待海味雙鮮；到全台門市消費頂級和牛套餐，則贈送鯛魚燒甜點。

為配合新北歡樂耶誕城的活動，板橋店將於11月27日晚間11:00舉行「耶誕限定！和牛之夜」的活動，線上完成報名入場的民眾，可享極上和牛套餐免費吃到飽，現場並會舉行「大胃王」比賽，冠軍可獲得價值7,020元的「極上和牛套餐券10張」；參加划拳比賽，還有機會獲得A5和牛。活動自11月20日中午12:00開放報名。另外11月27日至12月27日期間，凡來店消費，可獲得心願小卡及抽獎券，將於12月31日抽出價值10,680的Nintendo Switch主機1台。

和牛涮 日式鍋物放題 板橋文化店

地址：新北市板橋區文化路一段280號2F

電話：02-2256-5158