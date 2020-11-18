全聯PX Pay準備進軍電子支付 美廉社攜手LINE購物

本土超市致力於數位轉型，電子支付和電商發展為重中之重，特別是觀察到今年受疫情影響，消費者選擇以非現金做為支付方式的意願大幅提高的消費趨勢變化，更加快及擴大相關布局；全聯董事長林敏雄透露準備向金管會申請「PX Pay」進軍電子支付，三商家購總經理邱光隆則宣告美廉社「數位會員元年」的來臨，攜手LINE購物開創「多通路積點」商業模式。

全聯PX Pay推動成效顯著，明年若跨業後可望吸引更多年輕客層。全聯總經理蔡篤昌表示，目前全聯實體卡和App的會員數已達1,200萬，使用非現金支付的占比已達50%，其中，PX Pay支付占比為一半。目前全聯PX Pay是台灣第三大行動支付工具，僅次於LINE Pay和街口支付，卻是三家中唯一封閉式的支付工具，全聯計畫明年讓PX Pay走出全聯，據悉，第一波導入的支付項目擬以大眾運輸為主，如捷運、公車等。此外，看好外送消費趨勢，全聯也將與外送平台合作，最快將在12月上線，初期擬以雙北門市為主。至於實體店發展，除將開出坪數500坪以上的旗艦店，未來新展店也將以有停車場的為主。

美廉社自10月22日起與LINE購物合作，開創了嶄新的「多通路積點」商業模式，單一消費雙品牌雙重回饋，短短近1個月內不僅線上會員增加超過3萬人、電子支付比例從15%快速激增至19%，使用電子發票載具的消費者更成長超過2倍，也讓美廉社宣告「數位會員元年」就此而生。