快訊

獨／玉女掌門人與2女兒分房 笑嘆：被房事操到！

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯PX Pay準備進軍電子支付 美廉社攜手LINE購物

聯合報 / 記者黃筱晴何雅玲╱即時報導
全聯PX Pay目前是台灣的第三大行動支付工具，僅次於LINE Pay和街口支付。圖/全聯福利中心提供
全聯PX Pay目前是台灣的第三大行動支付工具，僅次於LINE Pay和街口支付。圖/全聯福利中心提供

本土超市致力於數位轉型，電子支付和電商發展為重中之重，特別是觀察到今年受疫情影響，消費者選擇以非現金做為支付方式的意願大幅提高的消費趨勢變化，更加快及擴大相關布局；全聯董事長林敏雄透露準備向金管會申請「PX Pay」進軍電子支付，三商家購總經理邱光隆則宣告美廉社「數位會員元年」的來臨，攜手LINE購物開創「多通路積點」商業模式。

全聯PX Pay推動成效顯著，明年若跨業後可望吸引更多年輕客層。全聯總經理蔡篤昌表示，目前全聯實體卡和App的會員數已達1,200萬，使用非現金支付的占比已達50%，其中，PX Pay支付占比為一半。目前全聯PX Pay是台灣第三大行動支付工具，僅次於LINE Pay和街口支付，卻是三家中唯一封閉式的支付工具，全聯計畫明年讓PX Pay走出全聯，據悉，第一波導入的支付項目擬以大眾運輸為主，如捷運、公車等。此外，看好外送消費趨勢，全聯也將與外送平台合作，最快將在12月上線，初期擬以雙北門市為主。至於實體店發展，除將開出坪數500坪以上的旗艦店，未來新展店也將以有停車場的為主。

美廉社自10月22日起與LINE購物合作，開創了嶄新的「多通路積點」商業模式，單一消費雙品牌雙重回饋，短短近1個月內不僅線上會員增加超過3萬人、電子支付比例從15%快速激增至19%，使用電子發票載具的消費者更成長超過2倍，也讓美廉社宣告「數位會員元年」就此而生。

首次與LINE購物跨界結合，美廉社從會員消費數據發現，每天交易量都超過千筆，且線上會員購買力更是強大，尤其集中在女性市場，消費含金量比起原有會員更是翻倍。同時，線上會員主要客群年齡層也較實體會員下修10歲左右，主要為35～45歲。12月3日起也將於LINE官方帳號推出線上會員系統2.0，讓線上線下超過220萬美廉社會員可在消費過程能享有各種福利，串連線上線下、社區城市。

全聯福利中心董事長林敏雄表示，數位轉型、電子支付和電商發展，是全聯明年計畫的重中之重。圖/本報資料照
全聯福利中心董事長林敏雄表示，數位轉型、電子支付和電商發展，是全聯明年計畫的重中之重。圖/本報資料照
三商家購總經理邱光隆宣布，美廉社與LINE購物開啟多通路積點的商業模式。圖/美廉社提供
三商家購總經理邱光隆宣布，美廉社與LINE購物開啟多通路積點的商業模式。圖/美廉社提供

美廉社 LINE

延伸閱讀

美廉社攜手LINE購物 宣告「數位會員元年」來臨

美廉社與LINE購物合作 首推「多通路積點」商業模式

全聯林敏雄：PX Pay將走出全聯 計畫開500坪以上旗艦店

全聯力挺產銷履歷 2020年履歷蔬果銷售金額估破15億

相關新聞

全聯PX Pay準備進軍電子支付 美廉社攜手LINE購物

本土超市致力於數位轉型，電子支付和電商發展為重中之重，特別是觀察到今年受疫情影響，消費者選擇以非現金做為支付方式的意願大...

家樂福「台灣週」 冠軍牛肉麵、國際大獎美食一站購足

今年因疫情關係國旅盛行，也讓民眾再次認識台灣許多堅持好品質的優良商品，家樂福自11月18日至12月1日舉辦「家樂福台灣週...

年過40歲女人飄「阿姨味」！3招變少女 化妝多一步

雖然大家都想一直「保持青春」，但隨著時間的流逝，勢必會面臨到「顯老」，連不少才邁入30歲的女生，都可能看來顯老。喜愛化妝...

美廉社攜手LINE購物 宣告「數位會員元年」來臨

今年受疫情影響，消費者選擇以非現金做為支付方式的意願大幅提高，因應此消費趨勢變化，美廉社自10月22日起與強勢導購平台的...

RICK OWENS、Marc Jacobs齊出手 跨界Stüssy慶品牌問世40周年

Stüssy慶祝40周年，打造了夢幻跨界名單，Off-White、RICK OWENS、Marc Jacobs和Taka...

陳立農穿BALLY漫步雲端 老蕭腳上的DIOR復古時髦

精品休閒鞋追求帥氣也要舒適，BALLY Lift系列鞋履以頂級羊皮、橡膠底打造超輕材質，讓陳立農享受漫步在雲端的輕巧；蕭...

網路限量6千盒！POYA寶雅限定「MIT許願口罩」Yahoo奇摩商城開賣

中央流行疫情指揮中心宣布將自12月1日起啟動「秋冬防疫專案」，進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒...

PALLADIUM為女孩打造專屬靴款 穿上就有逆天長腿

別再說PALLADIUM是男性的鞋履品牌，這幾季都能看到特別為女孩們特別打造的款式，像是全新的PALLABOSSE SC...

許路兒搶先穿上Chloé滑雪系列 溫暖蓬鬆的冬日好浪漫

Chloé女孩走出戶外，在2020秋冬發表嶄新的滑雪時裝，包括偏向機能的Fusalp x Chloé聯名款式，以及滑雪後...

TISSOT全球首發款Seastar 1000潛水表在台灣 坤達搶先上手直呼「這上面寫了我名字」

天梭表（TISSOT）再度把Seastar 1000系列全球首發款，選擇在台灣曝光，回饋支持品牌的粉絲們。而且上市時，請...

近60億頂級珠寶襲台中！路易威登今起高級珠寶展

法國高級精品品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），看好台灣中南部頂級消費力，今年高級珠寶展特地首度於台中...

希區考克經典「蝴蝶夢」新版再現Netflix 蕭邦珠寶助陣

「蝴蝶夢」是2020年Netflix上映電影，可在Netflix線上看，這部驚悚經的愛情故事，翻拍希區考克的同名驚悚電影...

熱門新聞

我國不孕症權威陳信孚 17日傍晚癌逝

終於等到了！統一7-ELEVEn獅隊奪冠 小七優惠來了

7-11限時3天！統一7-ELEVEn獅封王優惠「行動隨時取指定商品買10送10」

身分證「G」「7」注意！國泰萬怡吃到飽「第二位免費」

貨多到不見了？雙11包裹卡住就是收不到 查詢物流跳出「貨態異常協尋中」

國1北上路段五股到汐止嚴重回堵17公里 網怒：塞了快2小時

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。