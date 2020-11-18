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家樂福「台灣週」 冠軍牛肉麵、國際大獎美食一站購足

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
「大甲桿麵X寬巷子」被黑珍珠餐廳指南評選為聚會必吃餐廳並摘下2020一鑽的榮耀。記者黃筱晴／攝影
「大甲桿麵X寬巷子」被黑珍珠餐廳指南評選為聚會必吃餐廳並摘下2020一鑽的榮耀。記者黃筱晴／攝影

今年因疫情關係國旅盛行，也讓民眾再次認識台灣許多堅持好品質的優良商品，家樂福自11月18日至12月1日舉辦「家樂福台灣週」，以牛肉麵巡禮、在地好米、暖冬熱鍋、精選咖啡台灣好茶等4大主題，其中更有榮獲ITQI國際風味暨品質評鑑星級殊榮零食商品，讓消費者一站購足台灣在地優質好物。

其中，台灣經典美食之一的牛肉麵，家樂福特別找來圓山大飯店、晶華冠軍牛肉麵、台北牛肉麵節冠軍、「大甲桿麵X寬巷子」雙品牌聯名，以及「高坑牛肉海鮮干貝醬」等創意牛肉麵料理，走一趟賣場就像來一場全台牛肉麵名店巡禮。另外，台灣有許多好食品在國際間大放異彩，家樂福也精選包括榮獲ITQI國際美食大獎1星的新商品「果木小薰冷薰舒肥雞胸肉」、榮獲3項國際美食大獎「DoGa香酥脆椒」，以及世界品質精品獎「台灣好田香檬原汁」等，讓民眾不用出國就能吃到台灣製造的國際級美味。

活動期間還有明星商品買一送一、優惠折扣，單筆購買冷藏、冷凍牛肉麵、牛肉調理包、牛肉口味泡麵系列商品滿199元以上，即可憑劵以49元加價購老北京御品農酸梅湯乙瓶，單筆購買沖泡茶、沖泡咖啡、沖調系列飲品（含雀巢咖啡機、雀巢咖啡膠囊）每滿599元即贈60元現金折價劵，單筆購買指定火鍋商品會員紅利點數10倍送。

家樂福台灣週上架多款在國內奪得2020精饌米比賽大獎的好米。記者黃筱晴／攝影
家樂福台灣週上架多款在國內奪得2020精饌米比賽大獎的好米。記者黃筱晴／攝影
冬季吃鍋風氣盛，新商品「錵鑶奶香大骨煲」使用多種新鮮蔬果、豬大骨熬製而成。圖／家樂福提供
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因應冬季吃鍋旺季，家樂福台灣週推出多款特選鍋物。記者黃筱晴／攝影
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家樂福台灣週以牛肉麵巡禮、在地好米、暖冬熱鍋、精選咖啡台灣好茶為主題，集結全台各地好商品ｃ。圖／家樂福提供
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以歐洲製茶方式、台灣小農契作食材製成的「曼寧台灣花草茶包」。記者黃筱晴／攝影
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家樂福獨家推出曾在2007至2017年間創下5屆台北牛肉麵節冠軍的「洪師父牛肉麵」冷凍包，特價149元（盒）。記者黃筱晴／攝影
家樂福獨家推出曾在2007至2017年間創下5屆台北牛肉麵節冠軍的「洪師父牛肉麵」冷凍包，特價149元（盒）。記者黃筱晴／攝影
獲得世界品質精品獎的「台灣好田香檬原汁」及甜點，酸甜風味獨特。記者黃筱晴／攝影
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風味獨特的高坑牛肉海鮮干貝醬，加入台灣各地風味麵條超百搭。記者黃筱晴／攝影
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榮獲3項國際美食大獎「DoGa香酥脆椒」，令人驚艷台灣也有如此特殊的零嘴。ｃ記者黃筱晴／攝影
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