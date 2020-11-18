家樂福「台灣週」 冠軍牛肉麵、國際大獎美食一站購足

今年因疫情關係國旅盛行，也讓民眾再次認識台灣許多堅持好品質的優良商品，家樂福自11月18日至12月1日舉辦「家樂福台灣週」，以牛肉麵巡禮、在地好米、暖冬熱鍋、精選咖啡台灣好茶等4大主題，其中更有榮獲ITQI國際風味暨品質評鑑星級殊榮零食商品，讓消費者一站購足台灣在地優質好物。

其中，台灣經典美食之一的牛肉麵，家樂福特別找來圓山大飯店、晶華冠軍牛肉麵、台北牛肉麵節冠軍、「大甲桿麵X寬巷子」雙品牌聯名，以及「高坑牛肉海鮮干貝醬」等創意牛肉麵料理，走一趟賣場就像來一場全台牛肉麵名店巡禮。另外，台灣有許多好食品在國際間大放異彩，家樂福也精選包括榮獲ITQI國際美食大獎1星的新商品「果木小薰冷薰舒肥雞胸肉」、榮獲3項國際美食大獎「DoGa香酥脆椒」，以及世界品質精品獎「台灣好田香檬原汁」等，讓民眾不用出國就能吃到台灣製造的國際級美味。