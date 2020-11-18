快訊

F-16失事 空軍：20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年過40歲女人飄「阿姨味」！3招變少女 化妝多一步

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
年過40不是關卡，而是跳到下個人生更有質感的階段。圖／摘自 pexels
年過40不是關卡，而是跳到下個人生更有質感的階段。圖／摘自 pexels

雖然大家都想一直「保持青春」，但隨著時間的流逝，勢必會面臨到「顯老」，連不少才邁入30歲的女生，都可能看來顯老。喜愛化妝打扮、習慣性熬夜，讓自己的氣色、顏值日漸下降，穿著打扮不費心思，就會讓人感覺妳有一種「阿姨感」。

年到40歲，不是一個關卡，是更能表現自己成熟氣質，與過去的自己有所不同的斷層時刻，更應該注重顏值、生活細節，譬如妝容細緻度、穿著彩度，都需要列入考量。以下3件小事，讓阿姨感離身。

一、用天然取代不自然，安撫肌膚

選擇清爽無過多添加的保養品，讓肌膚好吸收0負擔。圖／摘自 pexels
選擇清爽無過多添加的保養品，讓肌膚好吸收0負擔。圖／摘自 pexels

女生進入40歲不想要阿姨態上身，要從愛自己開始。護膚就是愛自己開始的第一步，首先要避免臉部肌膚毛孔過於粗大，建議可以使用自然少添加的保養品來縮小毛孔，如「純露」。純露的質地清爽、單純，沒有過多複雜的成分來影響肌膚，更容易被皮膚吸收。

二、捨棄濃郁香氣，走淡雅路線

捨棄花香改用淡雅清香帶出個人優雅。圖／摘自 pexels
捨棄花香改用淡雅清香帶出個人優雅。圖／摘自 pexels

氣味會影響別人的觀感。許多女生喜歡噴灑各種繽紛的香味，尤其花香調性，一但駕馭不好、又不搭配穿著，就會讓人觀感不佳，甚至覺得充斥著一身「阿姨油膩感」。選些淡雅的花香而不濃郁，讓人緣倍增，或是帶有淡淡木質調性，出席任何場合，都能讓人注目且重視妳的品味。

三、上妝後，再使用吸油面紙吸油

臉部太過油膩，不只讓人覺得老態也會覺得髒。圖／摘自 pexels
臉部太過油膩，不只讓人覺得老態也會覺得髒。圖／摘自 pexels

想要沒有阿姨味，臉部的油膩也不能存在。無論幾歲的人，都要養成用吸油面紙的習慣，尤其每天上妝的人。即便屬於乾性肌膚，鼻頭、兩頰還是有出油的可能性，正當要拿起粉補妝前，若不使用吸油面紙，妝感很快就整個糊掉，整體妝容也會變得不服貼。

熬夜

延伸閱讀

冬天讓乾燥肌脫屑發癢？學櫻花妹保養4招，從卸妝開始

每天化妝怕爛臉？4招養出柔嫩雞蛋肌 選化妝品很重要

新井一二三／化妝與疫情：從一堂線上課窺見的日本社會

相關新聞

家樂福「台灣週」 冠軍牛肉麵、國際大獎美食一站購足

今年因疫情關係國旅盛行，也讓民眾再次認識台灣許多堅持好品質的優良商品，家樂福自11月18日至12月1日舉辦「家樂福台灣週...

年過40歲女人飄「阿姨味」！3招變少女 化妝多一步

雖然大家都想一直「保持青春」，但隨著時間的流逝，勢必會面臨到「顯老」，連不少才邁入30歲的女生，都可能看來顯老。喜愛化妝...

美廉社攜手LINE購物 宣告「數位會員元年」來臨

今年受疫情影響，消費者選擇以非現金做為支付方式的意願大幅提高，因應此消費趨勢變化，美廉社自10月22日起與強勢導購平台的...

RICK OWENS、Marc Jacobs齊出手 跨界Stüssy慶品牌問世40周年

Stüssy慶祝40周年，打造了夢幻跨界名單，Off-White、RICK OWENS、Marc Jacobs和Taka...

陳立農穿BALLY漫步雲端 老蕭腳上的DIOR復古時髦

精品休閒鞋追求帥氣也要舒適，BALLY Lift系列鞋履以頂級羊皮、橡膠底打造超輕材質，讓陳立農享受漫步在雲端的輕巧；蕭...

網路限量6千盒！POYA寶雅限定「MIT許願口罩」Yahoo奇摩商城開賣

中央流行疫情指揮中心宣布將自12月1日起啟動「秋冬防疫專案」，進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒...

PALLADIUM為女孩打造專屬靴款 穿上就有逆天長腿

別再說PALLADIUM是男性的鞋履品牌，這幾季都能看到特別為女孩們特別打造的款式，像是全新的PALLABOSSE SC...

許路兒搶先穿上Chloé滑雪系列 溫暖蓬鬆的冬日好浪漫

Chloé女孩走出戶外，在2020秋冬發表嶄新的滑雪時裝，包括偏向機能的Fusalp x Chloé聯名款式，以及滑雪後...

TISSOT全球首發款Seastar 1000潛水表在台灣 坤達搶先上手直呼「這上面寫了我名字」

天梭表（TISSOT）再度把Seastar 1000系列全球首發款，選擇在台灣曝光，回饋支持品牌的粉絲們。而且上市時，請...

近60億頂級珠寶襲台中！路易威登今起高級珠寶展

法國高級精品品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），看好台灣中南部頂級消費力，今年高級珠寶展特地首度於台中...

希區考克經典「蝴蝶夢」新版再現Netflix 蕭邦珠寶助陣

「蝴蝶夢」是2020年Netflix上映電影，可在Netflix線上看，這部驚悚經的愛情故事，翻拍希區考克的同名驚悚電影...

宇舶表品牌大使達斯汀強生 破紀錄美國名人賽奪冠

瑞士頂級製表品牌宇舶表（HUBLOT）品牌大使、世界第一高爾夫球好手達斯汀強生（Dustin Johnson，簡稱DJ）...

熱門新聞

我國不孕症權威陳信孚 17日傍晚癌逝

終於等到了！統一7-ELEVEn獅隊奪冠 小七優惠來了

7-11限時3天！統一7-ELEVEn獅封王優惠「行動隨時取指定商品買10送10」

身分證「G」「7」注意！國泰萬怡吃到飽「第二位免費」

貨多到不見了？雙11包裹卡住就是收不到 查詢物流跳出「貨態異常協尋中」

獨／機車族停等紅燈愛滑手機？小心已成檢舉達人最愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。