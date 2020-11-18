年過40歲女人飄「阿姨味」！3招變少女 化妝多一步

雖然大家都想一直「保持青春」，但隨著時間的流逝，勢必會面臨到「顯老」，連不少才邁入30歲的女生，都可能看來顯老。喜愛化妝打扮、習慣性熬夜，讓自己的氣色、顏值日漸下降，穿著打扮不費心思，就會讓人感覺妳有一種「阿姨感」。

年到40歲，不是一個關卡，是更能表現自己成熟氣質，與過去的自己有所不同的斷層時刻，更應該注重顏值、生活細節，譬如妝容細緻度、穿著彩度，都需要列入考量。以下3件小事，讓阿姨感離身。

一、用天然取代不自然，安撫肌膚

選擇清爽無過多添加的保養品，讓肌膚好吸收0負擔。圖／摘自 pexels

女生進入40歲不想要阿姨態上身，要從愛自己開始。護膚就是愛自己開始的第一步，首先要避免臉部肌膚毛孔過於粗大，建議可以使用自然少添加的保養品來縮小毛孔，如「純露」。純露的質地清爽、單純，沒有過多複雜的成分來影響肌膚，更容易被皮膚吸收。

二、捨棄濃郁香氣，走淡雅路線

捨棄花香改用淡雅清香帶出個人優雅。圖／摘自 pexels

氣味會影響別人的觀感。許多女生喜歡噴灑各種繽紛的香味，尤其花香調性，一但駕馭不好、又不搭配穿著，就會讓人觀感不佳，甚至覺得充斥著一身「阿姨油膩感」。選些淡雅的花香而不濃郁，讓人緣倍增，或是帶有淡淡木質調性，出席任何場合，都能讓人注目且重視妳的品味。

三、上妝後，再使用吸油面紙吸油

臉部太過油膩，不只讓人覺得老態也會覺得髒。圖／摘自 pexels

想要沒有阿姨味，臉部的油膩也不能存在。無論幾歲的人，都要養成用吸油面紙的習慣，尤其每天上妝的人。即便屬於乾性肌膚，鼻頭、兩頰還是有出油的可能性，正當要拿起粉補妝前，若不使用吸油面紙，妝感很快就整個糊掉，整體妝容也會變得不服貼。