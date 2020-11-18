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RICK OWENS、Marc Jacobs齊出手 跨界Stüssy慶品牌問世40周年

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Stüssy慶祝40周年，打造了夢幻跨界名單，藉以代表不同文化與觀點。圖／摘自Stüssy官網
Stüssy慶祝40周年，打造了夢幻跨界名單，藉以代表不同文化與觀點。圖／摘自Stüssy官網

Stüssy慶祝40周年，打造了夢幻跨界名單，Off-White、RICK OWENS、Marc Jacobs和Takahiro Miyashita（宮下貴裕 ）、Martine Rose都來力挺。在潮流界「喊水會結凍」的藤原浩自有品牌Fragment design則是與頂級針織品牌John Smedley聯手，即將推出百搭款針織衫。

在現今的潮牌領域中，源自美國的Stüssy堪稱是元老級品牌，而且包括了一線精品的LV、運動界龍頭Nike都曾經合作過。於是在迎來40周年時，Stüssy先與Comme des Garçons推出聯名系列，全球瘋搶，迅速秒殺。而最新一波名為「World Tour」的跨界系列，名單更是夢幻，Off-White、RICK OWENS、Marc Jacobs和Takahiro Miyashita、Martine Rose各類風格的設計師都搜羅。分別都以同樣概念，創造出一件件特別款T恤，藉以代表不同文化與觀點，而這系列收益，未來也會捐贈給位設計師所指定的慈善機構，幫助更多需要協助的人。

Fragment design與針織品牌John Smedley聯名系列，在領口加入V型裁片、側邊的結構拼接，並搭配稍厚的24號棉線織成。圖／摘自John Smedley日本官網
Fragment design與針織品牌John Smedley聯名系列，在領口加入V型裁片、側邊的結構拼接，並搭配稍厚的24號棉線織成。圖／摘自John Smedley日本官網

藤原浩自有品牌Fragment design則找來行家才懂的針織品牌John Smedley跨界，即使是基本款的圓領針織衫，在藤原浩的加持下，也變得炙手可熱。John Smedley使用頂級海島棉製衣，而受到上流社會的喜愛，更是英國百年品牌之一。此次由日本支線主導，有別於在銷售的圓領衫，特別在領口加入了V型裁片、側邊的結構拼接，並搭配稍厚的24號棉線織成。日本John Smedley則提到，後領上的品牌織標取材自20年前的樣式，並結合了Fragment design著名閃電Logo而成，無論是單穿還是內搭，都是極為優異的單品。

Stüssy慶祝40周年，設計師RICK OWENS特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網
Stüssy慶祝40周年，設計師RICK OWENS特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網

Stüssy慶祝40周年，設計師Marc Jacobs特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網
Stüssy慶祝40周年，設計師Marc Jacobs特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網

Stüssy慶祝40周年，設計師Virgil Abloh特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網
Stüssy慶祝40周年，設計師Virgil Abloh特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網

Stüssy慶祝40周年，設計師Takahiro Miyashita特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網
Stüssy慶祝40周年，設計師Takahiro Miyashita特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網

藤原浩自有品牌Fragment design與頂級針織品牌John Smedley聯手，推出百搭款針織衫。 圖／摘自John Smedley日本官網
藤原浩自有品牌Fragment design與頂級針織品牌John Smedley聯手，推出百搭款針織衫。 圖／摘自John Smedley日本官網

Fragment design與針織品牌John Smedley聯名系列，領標取材自20年前的樣式。圖／摘自John Smedley日本官網
Fragment design與針織品牌John Smedley聯名系列，領標取材自20年前的樣式。圖／摘自John Smedley日本官網

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