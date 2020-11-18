RICK OWENS、Marc Jacobs齊出手 跨界Stüssy慶品牌問世40周年

Stüssy慶祝40周年，打造了夢幻跨界名單，Off-White、RICK OWENS、Marc Jacobs和Takahiro Miyashita（宮下貴裕 ）、Martine Rose都來力挺。在潮流界「喊水會結凍」的藤原浩自有品牌Fragment design則是與頂級針織品牌John Smedley聯手，即將推出百搭款針織衫。

在現今的潮牌領域中，源自美國的Stüssy堪稱是元老級品牌，而且包括了一線精品的LV、運動界龍頭Nike都曾經合作過。於是在迎來40周年時，Stüssy先與Comme des Garçons推出聯名系列，全球瘋搶，迅速秒殺。而最新一波名為「World Tour」的跨界系列，名單更是夢幻，Off-White、RICK OWENS、Marc Jacobs和Takahiro Miyashita、Martine Rose各類風格的設計師都搜羅。分別都以同樣概念，創造出一件件特別款T恤，藉以代表不同文化與觀點，而這系列收益，未來也會捐贈給位設計師所指定的慈善機構，幫助更多需要協助的人。

Fragment design與針織品牌John Smedley聯名系列，在領口加入V型裁片、側邊的結構拼接，並搭配稍厚的24號棉線織成。圖／摘自John Smedley日本官網

藤原浩自有品牌Fragment design則找來行家才懂的針織品牌John Smedley跨界，即使是基本款的圓領針織衫，在藤原浩的加持下，也變得炙手可熱。John Smedley使用頂級海島棉製衣，而受到上流社會的喜愛，更是英國百年品牌之一。此次由日本支線主導，有別於在銷售的圓領衫，特別在領口加入了V型裁片、側邊的結構拼接，並搭配稍厚的24號棉線織成。日本John Smedley則提到，後領上的品牌織標取材自20年前的樣式，並結合了Fragment design著名閃電Logo而成，無論是單穿還是內搭，都是極為優異的單品。

Stüssy慶祝40周年，設計師RICK OWENS特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網

Stüssy慶祝40周年，設計師Marc Jacobs特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網

Stüssy慶祝40周年，設計師Virgil Abloh特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網

Stüssy慶祝40周年，設計師Takahiro Miyashita特別打造限定T恤。圖／摘自Stüssy官網

藤原浩自有品牌Fragment design與頂級針織品牌John Smedley聯手，推出百搭款針織衫。 圖／摘自John Smedley日本官網