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陳立農穿BALLY漫步雲端 老蕭腳上的DIOR復古時髦

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
陳立農和蕭敬騰分別穿上BALLY Lift、DIOR B23系列休閒鞋。圖／取自微博、DIOR提供
陳立農和蕭敬騰分別穿上BALLY Lift、DIOR B23系列休閒鞋。圖／取自微博、DIOR提供

精品休閒鞋追求帥氣也要舒適，BALLY Lift系列鞋履以頂級羊皮、橡膠底打造超輕材質，讓陳立農享受漫步在雲端的輕巧；蕭敬騰則是穿上DIOR早秋系列的B23休閒鞋，展現經典Oblique印花的時髦賦歸。

陳立農以選秀節目偶像練習生出道後，即成為當代小鮮肉之一，也常詮釋精品男裝，身高超過180、擁有帥氣長腿，穿上純白色BALLY Lift白色休閒鞋，極簡俐落也展現乾淨青春的氣息。BALLY Lift系列以簡約線條設計，鞋身運用頂級羔羊皮、超輕橡膠鞋底打造，輕盈且具穿著舒適感，鞋領處以品牌標誌的BALLY Stripe線條作為裝飾，推出淺卡其色，以及白、金雙色款。

DIOR MEN早秋鞋履的亮點，則在於和八○年代衝浪文化代表性人物Shawn Stussy所合作的原創圖騰，滿版塗鴉印花呈現在服裝、鞋履等單品，蕭敬騰之前在「TVBS看板人物」節目中，即選穿了此聯名系列；輕快活潑的佛羅里達州風情，轉變為黑、白色如海浪翻騰的DIOR字母，迷幻且寫意，此外，經典的Oblique藍色緹花，也成為休閒鞋的風格點綴。

蕭敬騰在「TVBS看板人物」節目上穿DIOR MEN早秋系列Shawn Stussy塗鴉服裝以及Oblique印花休閒鞋。圖／DIOR提供
蕭敬騰在「TVBS看板人物」節目上穿DIOR MEN早秋系列Shawn Stussy塗鴉服裝以及Oblique印花休閒鞋。圖／DIOR提供
陳立農穿BALLY Lift系列休閒鞋。圖／取自微博
陳立農穿BALLY Lift系列休閒鞋。圖／取自微博
陳立農穿BALLY Lift系列休閒鞋。圖／取自微博
陳立農穿BALLY Lift系列休閒鞋。圖／取自微博
BALLY Lift系列白色羊皮金色白邊休閒鞋，18,780元。圖／BALLY提供
BALLY Lift系列白色羊皮金色白邊休閒鞋，18,780元。圖／BALLY提供
BALLY Lift系列淺卡其羊皮撞色休閒鞋，18,780元。圖／BALLY提供
BALLY Lift系列淺卡其羊皮撞色休閒鞋，18,780元。圖／BALLY提供
陳立農穿BALLY Lift系列休閒鞋。圖／取自微博
陳立農穿BALLY Lift系列休閒鞋。圖／取自微博
B23 DIOR and Shawn黃綠漸層圖騰科技布料高筒休閒鞋，38,000元。圖／DIOR提供
B23 DIOR and Shawn黃綠漸層圖騰科技布料高筒休閒鞋，38,000元。圖／DIOR提供
蕭敬騰在「TVBS看板人物」節目上穿DIOR MEN早秋系列Shawn Stussy塗鴉服裝。圖／DIOR提供
蕭敬騰在「TVBS看板人物」節目上穿DIOR MEN早秋系列Shawn Stussy塗鴉服裝。圖／DIOR提供
BALLY鞋後飾以經典的BALLY Stripe裝飾鞋領。圖／BALLY提供
BALLY鞋後飾以經典的BALLY Stripe裝飾鞋領。圖／BALLY提供
B23 DIOR Oblique海軍藍透明印花高筒休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供
B23 DIOR Oblique海軍藍透明印花高筒休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供
B23 DIOR and Shawn蜜蜂刺繡補丁Oblique科技布料高筒休閒鞋，40,000元。圖／DIOR提供
B23 DIOR and Shawn蜜蜂刺繡補丁Oblique科技布料高筒休閒鞋，40,000元。圖／DIOR提供

品牌 Dior 蕭敬騰

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