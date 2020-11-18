陳立農穿BALLY漫步雲端 老蕭腳上的DIOR復古時髦

精品休閒鞋追求帥氣也要舒適，BALLY Lift系列鞋履以頂級羊皮、橡膠底打造超輕材質，讓陳立農享受漫步在雲端的輕巧；蕭敬騰則是穿上DIOR早秋系列的B23休閒鞋，展現經典Oblique印花的時髦賦歸。

陳立農以選秀節目偶像練習生出道後，即成為當代小鮮肉之一，也常詮釋精品男裝，身高超過180、擁有帥氣長腿，穿上純白色BALLY Lift白色休閒鞋，極簡俐落也展現乾淨青春的氣息。BALLY Lift系列以簡約線條設計，鞋身運用頂級羔羊皮、超輕橡膠鞋底打造，輕盈且具穿著舒適感，鞋領處以品牌標誌的BALLY Stripe線條作為裝飾，推出淺卡其色，以及白、金雙色款。