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陳立農穿BALLY漫步雲端 老蕭腳上的DIOR復古時髦
精品休閒鞋追求帥氣也要舒適，BALLY Lift系列鞋履以頂級羊皮、橡膠底打造超輕材質，讓陳立農享受漫步在雲端的輕巧；蕭敬騰則是穿上DIOR早秋系列的B23休閒鞋，展現經典Oblique印花的時髦賦歸。
陳立農以選秀節目偶像練習生出道後，即成為當代小鮮肉之一，也常詮釋精品男裝，身高超過180、擁有帥氣長腿，穿上純白色BALLY Lift白色休閒鞋，極簡俐落也展現乾淨青春的氣息。BALLY Lift系列以簡約線條設計，鞋身運用頂級羔羊皮、超輕橡膠鞋底打造，輕盈且具穿著舒適感，鞋領處以品牌標誌的BALLY Stripe線條作為裝飾，推出淺卡其色，以及白、金雙色款。
DIOR MEN早秋鞋履的亮點，則在於和八○年代衝浪文化代表性人物Shawn Stussy所合作的原創圖騰，滿版塗鴉印花呈現在服裝、鞋履等單品，蕭敬騰之前在「TVBS看板人物」節目中，即選穿了此聯名系列；輕快活潑的佛羅里達州風情，轉變為黑、白色如海浪翻騰的DIOR字母，迷幻且寫意，此外，經典的Oblique藍色緹花，也成為休閒鞋的風格點綴。
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