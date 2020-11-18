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網路限量6千盒！POYA寶雅限定「MIT許願口罩」Yahoo奇摩商城開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－幻彩虹款．50入盒裝售價399元，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－幻彩虹款．50入盒裝售價399元，限量售完為止。圖／寶雅提供

中央流行疫情指揮中心宣布將自12月1日起啟動「秋冬防疫專案」，進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公等8大類場所都應配戴口罩，POYA寶雅攜手聚泰科技打造的3款清新時尚花色的限量雙鋼印醫用口罩，取名為「MIT許願口罩」，首批限量10萬盒除了在POYA寶雅實體門市販售之外，即日起也於Yahoo奇摩超級商城的POYA寶雅網路店開賣，網路限量6,000盒，方便消費者採購，限量售完為止。

POYA寶雅獨家限定的「MIT許願口罩」由台灣製造，擁有雙鋼印標示，採用3層設計，表層防潑水、中層採用熔噴不織布、貼近肌膚的底層使用親膚透氣的纖維不織布，能吸附汗水油脂、維持乾爽，全系列推出「雲朵朵」、「冰晶紫」、「幻彩虹」等3款，清新花色帶有時尚文青風格，可依照不同心情或裝扮做搭配，讓口罩也能成為穿搭的時尚單品，1盒50入售價399元。

POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」除了在POYA寶雅實體門市限量販售之外，也於Yahoo奇摩超級商城的POYA寶雅網路店限量開賣。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」除了在POYA寶雅實體門市限量販售之外，也於Yahoo奇摩超級商城的POYA寶雅網路店限量開賣。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－雲朵朵款，50入盒裝售價399元，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－雲朵朵款，50入盒裝售價399元，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」除了在POYA寶雅實體門市限量販售之外，也於Yahoo奇摩超級商城的POYA寶雅網路店限量開賣。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」除了在POYA寶雅實體門市限量販售之外，也於Yahoo奇摩超級商城的POYA寶雅網路店限量開賣。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－冰晶紫款，50入盒裝售價399元，限量售完為止。圖／寶雅提供
POYA寶雅獨家限定「MIT許願口罩」－冰晶紫款，50入盒裝售價399元，限量售完為止。圖／寶雅提供

口罩 疫情

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