快訊

獨／中天關台NCC點名公廣新聞進駐 華視：試積極爭取

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PALLADIUM為女孩打造專屬靴款 穿上就有逆天長腿

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
PALLADIUM專為女性打造全新的PALLABOSSE SC凜冬美靴，透過剪裁能有修飾比例、視覺增高的效果。圖／PALLADIUＭ提供
PALLADIUM專為女性打造全新的PALLABOSSE SC凜冬美靴，透過剪裁能有修飾比例、視覺增高的效果。圖／PALLADIUＭ提供

別再說PALLADIUM是男性的鞋履品牌，這幾季都能看到特別為女孩們特別打造的款式，像是全新的PALLABOSSE SC凜冬美靴，除了採用拉鍊結構方便穿脫之外，更調整過設計，讓人一穿上就能有視覺逆天長腿。

PALLADIUM以防水機能靴款聞名，由於主打軍風感，讓不少消費者都以為是男性品牌之一。其實，觀察這幾季PALLADIUM變化，就能發現品牌也逐步調整商品的選擇與設計，就如同PALLABOSSE SC凜冬美靴，就是專為女孩們而生。除了具備招牌的橘標防水技術，還有修身線條剪裁，並在靴身內側加入拉鍊，解決不易穿脫的問題。同時，這系列的靴頭設計相較PALLADIUM以往的款式窄細，是專為女性打造的特殊剪裁，所以能有修飾比例、視覺增高的效果。

PALLABOSSE SC凜冬美靴，具備招牌的橘標防水技術，並在靴身內側加入拉鍊，解決不易穿脫的問題。圖／PALLADIUＭ提供
PALLABOSSE SC凜冬美靴，具備招牌的橘標防水技術，並在靴身內側加入拉鍊，解決不易穿脫的問題。圖／PALLADIUＭ提供

同樣以靴款著稱的Timberland則是不斷重申對於永續精神的推崇，於是為履行環保使命，Weather Ready秋冬系列款式選取以循環再造塑膠或廢料製成的耐用面料和TimberDry™ 防水薄膜，提倡100%永續設計及零廢棄理念。像是Garrison Trail防水高筒爬山鞋採用以至少50％再生塑料製成的TimberDry™防水內裡，鞋面的環保皮革來自LWG銀級製革廠，搭配堅固的TimberGrip™ 鞋底提供更全面抓地力。此外，流線型的Madbury鞋款具備循還再造的ReBOTL™內裡和OrthoLite®鞋墊，為女性帶來更舒適的步履體驗。

PALLADIUM PALLABOSSE SC凜冬美靴4,280元。圖／PALLADIUＭ提供
PALLADIUM PALLABOSSE SC凜冬美靴4,280元。圖／PALLADIUＭ提供

PALLADIUM PALLABOSSE SC凜冬美靴4,280元。圖／PALLADIUＭ提供
PALLADIUM PALLABOSSE SC凜冬美靴4,280元。圖／PALLADIUＭ提供

Timberland女款白色Madbury瘋型鞋3,280元。圖／Timberland提供
Timberland女款白色Madbury瘋型鞋3,280元。圖／Timberland提供

Timberland男款Garrison Trail防水高筒健行靴5,300元。圖／Timberland提供
Timberland男款Garrison Trail防水高筒健行靴5,300元。圖／Timberland提供

品牌 男性

延伸閱讀

最新代言人周冬雨示範 UGG透明果凍靴防水又可愛！

今晚我想來一件帥氣的雨衣！潮牌UNDER PEACE跨界Uber Eats打造限量防水裝備

街頭穿搭必備！Nike與Onitsuka Tiger新款鞋履機能性、潮流感兼具

浴室沒對外窗怎麼辦？ 4招教你除濕找回乾爽空間

相關新聞

陳立農穿BALLY漫步雲端 老蕭腳上的DIOR復古時髦

精品休閒鞋追求帥氣也要舒適，BALLY Lift系列鞋履以頂級羊皮、橡膠底打造超輕材質，讓陳立農享受漫步在雲端的輕巧；蕭...

網路限量6千盒！POYA寶雅限定「MIT許願口罩」Yahoo奇摩商城開賣

中央流行疫情指揮中心宣布將自12月1日起啟動「秋冬防疫專案」，進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒...

PALLADIUM為女孩打造專屬靴款 穿上就有逆天長腿

別再說PALLADIUM是男性的鞋履品牌，這幾季都能看到特別為女孩們特別打造的款式，像是全新的PALLABOSSE SC...

許路兒搶先穿上Chloé滑雪系列 溫暖蓬鬆的冬日好浪漫

Chloé女孩走出戶外，在2020秋冬發表嶄新的滑雪時裝，包括偏向機能的Fusalp x Chloé聯名款式，以及滑雪後...

TISSOT全球首發款Seastar 1000潛水表在台灣 坤達搶先上手直呼「這上面寫了我名字」

天梭表（TISSOT）再度把Seastar 1000系列全球首發款，選擇在台灣曝光，回饋支持品牌的粉絲們。而且上市時，請...

近60億頂級珠寶襲台中！路易威登今起高級珠寶展

法國高級精品品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），看好台灣中南部頂級消費力，今年高級珠寶展特地首度於台中...

希區考克經典「蝴蝶夢」新版再現Netflix 蕭邦珠寶助陣

「蝴蝶夢」是2020年Netflix上映電影，可在Netflix線上看，這部驚悚經的愛情故事，翻拍希區考克的同名驚悚電影...

宇舶表品牌大使達斯汀強生 破紀錄美國名人賽奪冠

瑞士頂級製表品牌宇舶表（HUBLOT）品牌大使、世界第一高爾夫球好手達斯汀強生（Dustin Johnson，簡稱DJ）...

冬天讓乾燥肌脫屑發癢？學櫻花妹保養4招，從卸妝開始

已經過了立冬，近期天氣忽冷忽熱，肌膚開始出現各種煩惱，不僅容易乾澀紅腫，甚至還出現脫皮屑。整天塗保養品，但感覺症狀也沒有...

無助壞情緒 諮商心理師冰塊敷臉、追貓四步解方

國內連環爆出大學生尋短悲歌，心情就像溫度計，難免遇到霸王寒流或熱浪來襲，面對自傷連環爆的過度激動與尋死張力，醫心學會理事...

台灣限定版！HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶

唯一榮獲美國政府註冊為「全世界車工最完美的鑽石」的鑽石品牌HEARTS ON FIRE在，今年耶誕佳節再度與美國婚紗天后...

產銷履歷一掃QR Code全揭露 全聯力挺在地蔬果、國產豬

今年受到疫情影響，不只「健康在家煮」形成一股飲食風潮，也有愈來愈多人傾向購買可溯源、友善環境的食材。全聯自2013年開始...

熱門新聞

我國不孕症權威陳信孚 17日傍晚癌逝

終於等到了！統一7-ELEVEn獅隊奪冠 小七優惠來了

7-11限時3天！統一7-ELEVEn獅封王優惠「行動隨時取指定商品買10送10」

身分證「G」「7」注意！國泰萬怡吃到飽「第二位免費」

貨多到不見了？雙11包裹卡住就是收不到 查詢物流跳出「貨態異常協尋中」

獨／機車族停等紅燈愛滑手機？小心已成檢舉達人最愛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。