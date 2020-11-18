PALLADIUM為女孩打造專屬靴款 穿上就有逆天長腿

別再說PALLADIUM是男性的鞋履品牌，這幾季都能看到特別為女孩們特別打造的款式，像是全新的PALLABOSSE SC凜冬美靴，除了採用拉鍊結構方便穿脫之外，更調整過設計，讓人一穿上就能有視覺逆天長腿。

PALLADIUM以防水機能靴款聞名，由於主打軍風感，讓不少消費者都以為是男性品牌之一。其實，觀察這幾季PALLADIUM變化，就能發現品牌也逐步調整商品的選擇與設計，就如同PALLABOSSE SC凜冬美靴，就是專為女孩們而生。除了具備招牌的橘標防水技術，還有修身線條剪裁，並在靴身內側加入拉鍊，解決不易穿脫的問題。同時，這系列的靴頭設計相較PALLADIUM以往的款式窄細，是專為女性打造的特殊剪裁，所以能有修飾比例、視覺增高的效果。

PALLABOSSE SC凜冬美靴，具備招牌的橘標防水技術，並在靴身內側加入拉鍊，解決不易穿脫的問題。圖／PALLADIUＭ提供

同樣以靴款著稱的Timberland則是不斷重申對於永續精神的推崇，於是為履行環保使命，Weather Ready秋冬系列款式選取以循環再造塑膠或廢料製成的耐用面料和TimberDry™ 防水薄膜，提倡100%永續設計及零廢棄理念。像是Garrison Trail防水高筒爬山鞋採用以至少50％再生塑料製成的TimberDry™防水內裡，鞋面的環保皮革來自LWG銀級製革廠，搭配堅固的TimberGrip™ 鞋底提供更全面抓地力。此外，流線型的Madbury鞋款具備循還再造的ReBOTL™內裡和OrthoLite®鞋墊，為女性帶來更舒適的步履體驗。

PALLADIUM PALLABOSSE SC凜冬美靴4,280元。圖／PALLADIUＭ提供

PALLADIUM PALLABOSSE SC凜冬美靴4,280元。圖／PALLADIUＭ提供

Timberland女款白色Madbury瘋型鞋3,280元。圖／Timberland提供