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許路兒搶先穿上Chloé滑雪系列 溫暖蓬鬆的冬日好浪漫
Chloé女孩走出戶外，在2020秋冬發表嶄新的滑雪時裝，包括偏向機能的Fusalp x Chloé聯名款式，以及滑雪後窩在壁爐邊喝熱可可所穿的阿爾卑斯山滑雪系列，暖呼呼的視覺形象，帶來冬季浪漫感，也在拼接、剪裁中展現女性的曲線，許路兒即搶先穿上了棕色系針織系列，呈現冬日奢華的氛圍。
早在2019年底，Chloé就曾低調地與雪鏡品牌Dragon合作推出漸層粉限量雪鏡，當時隋棠就戴著它去滑雪時，也預告了一年後滑雪系列的誕生，推出Fusalp x Chloé聯名運動機能裝束、阿爾卑斯山滑雪款等兩系列奢華禦寒時裝，全系列服裝、配件都以清新雪白色、經典海軍藍為主軸，點綴品牌標誌性的裸色、米色、粉膚或鐵鏽色等，穿插Chloé新款Logo印花在細節處。分別創立於1952年Chloé和Fusalp首度合作聯名系列，共備有高科技面料外套、滑雪褲與Dragon雪鏡等，選用法國國旗色的白、藍、紅為主色，外套與長褲設計拉鍊夾層置放滑雪證，運用拼接或剪裁，來展現女性曲線美，例如雪褲即是展現腿型的修身喇叭褲剪裁。
而阿爾卑斯山滑雪系列則是以滑雪山莊聊天休憩的時光作為設計，大衣、背心由剪羊毛拼織而成，柔軟且保暖；採用藤籃編織法的安哥拉山羊毛斗篷，有蓬鬆豐盈的視覺效果；初剪羊毛、喀什米爾羊絨織成的羅紋針織白色褲裝則優雅且修身。在配件部分，Chloé Betty雪靴具備防水機能，也適合多雨的冬日，最可愛的就是水壺袋，還有小巧的Daria羊毛迷你肩背手提用包，許路兒搶先拎了它展現愜意慵懶的冬日情調。
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