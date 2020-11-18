許路兒搶先穿上Chloé滑雪系列 溫暖蓬鬆的冬日好浪漫

Chloé女孩走出戶外，在2020秋冬發表嶄新的滑雪時裝，包括偏向機能的Fusalp x Chloé聯名款式，以及滑雪後窩在壁爐邊喝熱可可所穿的阿爾卑斯山滑雪系列，暖呼呼的視覺形象，帶來冬季浪漫感，也在拼接、剪裁中展現女性的曲線，許路兒即搶先穿上了棕色系針織系列，呈現冬日奢華的氛圍。

早在2019年底，Chloé就曾低調地與雪鏡品牌Dragon合作推出漸層粉限量雪鏡，當時隋棠就戴著它去滑雪時，也預告了一年後滑雪系列的誕生，推出Fusalp x Chloé聯名運動機能裝束、阿爾卑斯山滑雪款等兩系列奢華禦寒時裝，全系列服裝、配件都以清新雪白色、經典海軍藍為主軸，點綴品牌標誌性的裸色、米色、粉膚或鐵鏽色等，穿插Chloé新款Logo印花在細節處。分別創立於1952年Chloé和Fusalp首度合作聯名系列，共備有高科技面料外套、滑雪褲與Dragon雪鏡等，選用法國國旗色的白、藍、紅為主色，外套與長褲設計拉鍊夾層置放滑雪證，運用拼接或剪裁，來展現女性曲線美，例如雪褲即是展現腿型的修身喇叭褲剪裁。