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許路兒搶先穿上Chloé滑雪系列 溫暖蓬鬆的冬日好浪漫

聯合報 / 楊詩涵／即時報導
許路兒詮釋Chloé阿爾卑斯山滑雪系列棕色安哥拉山羊毛斗篷90,600元、米白色針織高領上衣42,700元、針織喇叭褲52,300元、配襯Daria羊毛迷你肩背手提用包64,600元。圖／Chloé提供
許路兒詮釋Chloé阿爾卑斯山滑雪系列棕色安哥拉山羊毛斗篷90,600元、米白色針織高領上衣42,700元、針織喇叭褲52,300元、配襯Daria羊毛迷你肩背手提用包64,600元。圖／Chloé提供

Chloé女孩走出戶外，在2020秋冬發表嶄新的滑雪時裝，包括偏向機能的Fusalp x Chloé聯名款式，以及滑雪後窩在壁爐邊喝熱可可所穿的阿爾卑斯山滑雪系列，暖呼呼的視覺形象，帶來冬季浪漫感，也在拼接、剪裁中展現女性的曲線，許路兒即搶先穿上了棕色系針織系列，呈現冬日奢華的氛圍。

早在2019年底，Chloé就曾低調地與雪鏡品牌Dragon合作推出漸層粉限量雪鏡，當時隋棠就戴著它去滑雪時，也預告了一年後滑雪系列的誕生，推出Fusalp x Chloé聯名運動機能裝束、阿爾卑斯山滑雪款等兩系列奢華禦寒時裝，全系列服裝、配件都以清新雪白色、經典海軍藍為主軸，點綴品牌標誌性的裸色、米色、粉膚或鐵鏽色等，穿插Chloé新款Logo印花在細節處。分別創立於1952年Chloé和Fusalp首度合作聯名系列，共備有高科技面料外套、滑雪褲與Dragon雪鏡等，選用法國國旗色的白、藍、紅為主色，外套與長褲設計拉鍊夾層置放滑雪證，運用拼接或剪裁，來展現女性曲線美，例如雪褲即是展現腿型的修身喇叭褲剪裁。

而阿爾卑斯山滑雪系列則是以滑雪山莊聊天休憩的時光作為設計，大衣、背心由剪羊毛拼織而成，柔軟且保暖；採用藤籃編織法的安哥拉山羊毛斗篷，有蓬鬆豐盈的視覺效果；初剪羊毛、喀什米爾羊絨織成的羅紋針織白色褲裝則優雅且修身。在配件部分，Chloé Betty雪靴具備防水機能，也適合多雨的冬日，最可愛的就是水壺袋，還有小巧的Daria羊毛迷你肩背手提用包，許路兒搶先拎了它展現愜意慵懶的冬日情調。

Chloé阿爾卑斯山滑雪系列Fredy咖啡色水壺袋，23,900元。圖／Chloé提供
Chloé阿爾卑斯山滑雪系列Fredy咖啡色水壺袋，23,900元。圖／Chloé提供
許路兒詮釋Chloé阿爾卑斯山滑雪系列棕色安哥拉山羊毛斗篷90,600元、米白色針織高領上衣42,700元、針織喇叭褲52,300元、Franne棕色雕花登山靴32,500元，配襯Daria羊毛迷你肩背手提用包64,600元。圖／Chloé提供
許路兒詮釋Chloé阿爾卑斯山滑雪系列棕色安哥拉山羊毛斗篷90,600元、米白色針織高領上衣42,700元、針織喇叭褲52,300元、Franne棕色雕花登山靴32,500元，配襯Daria羊毛迷你肩背手提用包64,600元。圖／Chloé提供
許路兒詮釋Chloé阿爾卑斯山滑雪系列棕色安哥拉山羊毛斗篷90,600元、米白色針織高領上衣42,700元、針織喇叭褲52,300元、Franne棕色雕花登山靴32,500元，配襯Daria羊毛迷你肩背手提用包64,600元。圖／Chloé提供
許路兒詮釋Chloé阿爾卑斯山滑雪系列棕色安哥拉山羊毛斗篷90,600元、米白色針織高領上衣42,700元、針織喇叭褲52,300元、Franne棕色雕花登山靴32,500元，配襯Daria羊毛迷你肩背手提用包64,600元。圖／Chloé提供
Chloé Fredy古銅棕壓紋大型托特包，69,800元。圖／Chloé提供
Chloé Fredy古銅棕壓紋大型托特包，69,800元。圖／Chloé提供
（左）Chloé米白色針織無袖罩衫71,400元、Franne登山靴32,500元，配襯Daria羊毛迷你肩背手提兩用包64,600元；（右）棕色羊毛背心19萬1,200元、針織高領42,700元、針織喇叭褲52,300元，配襯Darryl羊毛中型肩背包77,600元。圖／Chloé提供
（左）Chloé米白色針織無袖罩衫71,400元、Franne登山靴32,500元，配襯Daria羊毛迷你肩背手提兩用包64,600元；（右）棕色羊毛背心19萬1,200元、針織高領42,700元、針織喇叭褲52,300元，配襯Darryl羊毛中型肩背包77,600元。圖／Chloé提供
Fusalp x Chloé Dragon雪鏡，9,200元。圖／Chloé提供
Fusalp x Chloé Dragon雪鏡，9,200元。圖／Chloé提供
許路兒詮釋Chloé阿爾卑斯山滑雪系列棕色安哥拉山羊毛斗篷90,600元、米白色針織高領上衣42,700元、針織喇叭褲52,300元、Franne棕色雕花登山靴32,500元。圖／Chloé提供
許路兒詮釋Chloé阿爾卑斯山滑雪系列棕色安哥拉山羊毛斗篷90,600元、米白色針織高領上衣42,700元、針織喇叭褲52,300元、Franne棕色雕花登山靴32,500元。圖／Chloé提供
去年年底Chloé曾推出漸層粉限量雪鏡，隋棠配戴它去滑雪。圖／取自IG
去年年底Chloé曾推出漸層粉限量雪鏡，隋棠配戴它去滑雪。圖／取自IG
（左）Fusalp x Chloé高領機能上衣23,500元、海軍藍滑雪喇叭褲37,900元搭配Betty雪靴19,000元、Fredy古銅棕壓紋大型托特包69,800元；（右）Fusalp x Chloé白色羽絨夾克71,400元、機能上衣23,500元、滑雪喇叭褲37,900元、Fredy水壺袋23,900元。圖／Chloé提供
（左）Fusalp x Chloé高領機能上衣23,500元、海軍藍滑雪喇叭褲37,900元搭配Betty雪靴19,000元、Fredy古銅棕壓紋大型托特包69,800元；（右）Fusalp x Chloé白色羽絨夾克71,400元、機能上衣23,500元、滑雪喇叭褲37,900元、Fredy水壺袋23,900元。圖／Chloé提供
Chloé發表2020滑雪系列。圖／Chloé提供
Chloé發表2020滑雪系列。圖／Chloé提供
Chloé阿爾卑斯山滑雪系列棕色安哥拉山羊毛帽，12,000元。圖／Chloé提供
Chloé阿爾卑斯山滑雪系列棕色安哥拉山羊毛帽，12,000元。圖／Chloé提供
Chloé阿爾卑斯山滑雪系列Betty黑色防水雪靴，19,000元。圖／Chloé提供
Chloé阿爾卑斯山滑雪系列Betty黑色防水雪靴，19,000元。圖／Chloé提供
Chloé阿爾卑斯山滑雪系列Daria羊毛迷你肩背手提兩用包，64,600元。圖／Chloé提供
Chloé阿爾卑斯山滑雪系列Daria羊毛迷你肩背手提兩用包，64,600元。圖／Chloé提供

阿爾卑斯山 品牌

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