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TISSOT全球首發款Seastar 1000潛水表在台灣 坤達搶先上手直呼「這上面寫了我名字」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
男星謝坤達站台天梭表全球首發款Seastar 1000潛水表。圖／TISSOT提供
男星謝坤達站台天梭表全球首發款Seastar 1000潛水表。圖／TISSOT提供

天梭表（TISSOT）再度把Seastar 1000系列全球首發款，選擇在台灣曝光，回饋支持品牌的粉絲們。而且上市時，請來主持、演戲雙棲的男星謝坤達帥氣詮釋，初次見到表款的他，也忍不住直呼「這上面寫了我名字」！說明了對手表的一見鍾情。

對於天梭表不陌生的謝坤達在活動上，就表示之前也戴過2019年的Seastar 1000黑色表面全球首發款，但他說「我更喜歡藍色，而且加上玫瑰金，根本就是百搭表」，第一眼見到就覺得是屬於自己的表。而天梭表也聽見他的心聲，讓謝坤達成為全球第一個擁有首發表款的人，甚至說出「真的好驕傲」。而天梭表再度選擇在台灣推出世界首發款，品牌現任總裁Sylvain Dolla也透過預錄影音說明，新表款的研發與設計概念，有許多部分來自台灣團隊的貢獻，再再都表示了Seastar 1000系列潛水表在台受歡迎的程度。

天梭表台灣副總經理Christy（左）代表品牌，致贈謝坤達新款腕表。圖／TISSOT提供
天梭表台灣副總經理Christy（左）代表品牌，致贈謝坤達新款腕表。圖／TISSOT提供

Seastar 1000系列腕表，因有著超值的配備加上親民的價格，特別是具備了潛水表各項經典元素，因此一推出就深受消費者的喜愛，成為天梭表近年最熱最熱賣的表款之一。在台灣更是格外受到歡迎，因此品牌總部在去年搶先在台曝光新配色，受到市場矚目；然而，今年受到新冠疫情影響，台灣仍舊是目前活躍的鐘表市場，讓天梭表也非常重視，於是再度領先全球，推出Seastar 1000 World Premiere自動上鍊潛水腕表。男星謝坤達更是全世界戴上這款表的第一人，他於活動前夕，先行在臉書上曬出戴這款表的帥照，連粉絲都讚說「這麼帥可以嗎？」、「天梭表就是配帥哥」。

謝坤達帥氣詮釋天梭表全球首發款Seastar 1000潛水表。圖／TISSOT提供
謝坤達帥氣詮釋天梭表全球首發款Seastar 1000潛水表。圖／TISSOT提供

天梭表全球首發款Seastar 1000 World Premiere海星系列潛水表，延續過去經典設計與配置，像是象徵大海的漸層藍表面，也讓人想起2018年推出的第一款系列腕表。而且表殼沿用去年全球首發款的玫瑰金PVD鍍層，兩者相乘更有高級表的魅力，對想買入門瑞士腕表的消費者極具吸引力。不僅如此，包括潛水表常見的棒狀指針、12點鐘方向的倒三角形夜光顯示、防水深度達300公尺，甚至還配備了單向黑色旋轉陶瓷表圈。但不同於過往都搭配橡膠表帶，首次以Nato尼龍織物取代，讓腕表跳脫運動感，更適合在不同場合配戴使用。

謝坤達帥氣詮釋天梭表全球首發款Seastar 1000潛水表。圖／TISSOT提供
謝坤達帥氣詮釋天梭表全球首發款Seastar 1000潛水表。圖／TISSOT提供

謝坤達搶先戴上天梭表全球首發款Seastar 1000潛水表26,700元。圖／TISSOT提供
謝坤達搶先戴上天梭表全球首發款Seastar 1000潛水表26,700元。圖／TISSOT提供

謝坤達成為天梭表全球首發款Seastar 1000潛水表的第一個擁有者。圖／TISSOT提供
謝坤達成為天梭表全球首發款Seastar 1000潛水表的第一個擁有者。圖／TISSOT提供

天梭表全球首發款Seastar 1000 World Premiere海星系列潛水表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼、陶瓷表圈，約26,700元。圖／TISSOT提供
天梭表全球首發款Seastar 1000 World Premiere海星系列潛水表，玫瑰金PVD不鏽鋼表殼、陶瓷表圈，約26,700元。圖／TISSOT提供

天梭表全球首發款Seastar 1000 World Premiere海星系列潛水表，首次搭配Nato表帶，風格更加多元。圖／TISSOT提供
天梭表全球首發款Seastar 1000 World Premiere海星系列潛水表，首次搭配Nato表帶，風格更加多元。圖／TISSOT提供

延續過去經典設計與配置，像是象徵大海的漸層藍表面，也讓人想起2018年推出的第一款系列腕表。圖／TISSOT提供
延續過去經典設計與配置，像是象徵大海的漸層藍表面，也讓人想起2018年推出的第一款系列腕表。圖／TISSOT提供

表殼沿用去年全球首發款的玫瑰金PVD鍍層，搭配漸層藍的表盤，兩者相乘更有高級表的魅力。圖／TISSOT提供
表殼沿用去年全球首發款的玫瑰金PVD鍍層，搭配漸層藍的表盤，兩者相乘更有高級表的魅力。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 1000海星系列計時碼表，不鏽鋼表殼搭載石英機芯，約16,700元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 1000海星系列計時碼表，不鏽鋼表殼搭載石英機芯，約16,700元。圖／TISSOT提供

天梭表Seastar 1000海星系列潛水表，不鏽鋼表殼搭配米蘭鍊帶、陶瓷表圈，約24,100元。圖／TISSOT提供
天梭表Seastar 1000海星系列潛水表，不鏽鋼表殼搭配米蘭鍊帶、陶瓷表圈，約24,100元。圖／TISSOT提供

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