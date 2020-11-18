近60億頂級珠寶襲台中！路易威登今起高級珠寶展

法國高級精品品牌路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV），看好台灣中南部頂級消費力，今年高級珠寶展特地首度於台中舉辦，展出今年巴黎才最新發表的全新Stellar Times高級珠寶系列作品，展現品牌創意宇宙獨特且宏偉的景觀。除了最新高級珠寶作品，品牌最新發表重達549克拉的鑽石原石Sethunya，也於台中全球首次公開亮相。除了世上有史以來被發掘過第二巨大、重達1758克拉的鑽石原石Sewelô與Sethunya兩顆原石之外，共有總價近60億元台幣、逾200件高級珠寶與複雜功能腕表自11月19日起至11月22日止奢華登場。

Stellar Times演繹恢宏宇宙觀

路易威登珠寶藝術總監Francesca Amfitheatrof設計的第二個高級珠寶系列Stellar Times，透過7組作品展現超越時空、恢宏宇宙觀的主題，體現品牌珠寶自2008年邁入高級珠寶領域以來探索未知領域的強大動力。此次登台作品中最高價的單品是價值約1.4億元的Astre rouge（紅色星體）項鍊，由圓形、橢圓形、馬眼形、梨形和公主形鑽石等各式花式切割鑽石組成的星星瀑布，襯托超過8克拉的莫三比克紅寶石與4.46克拉星形切割鑽石主石。

Planète bleue（藍色星球）作品則以少見的長方形鑽石組成，頸鍊鑲有一顆4.63克拉尚比亞祖母綠和Monogram花形切割鑽石，連結以馬達加斯加13.77克拉梨形藍寶石。手鐲更以品牌經典的Damier格紋圖騰、以及Monogram尖花圓花切割鑽石組成奢華細節。而Céleste（天體）系列項鍊，則以多個V形構成的不對稱全鉸鍊金屬輪廓鑲滿祖母綠、鑽石與雙排藍寶石，凸顯22.87克拉澳洲黑色蛋白石主石。Céleste系列珠寶更精選遊彩相近的對稱黑色蛋白石，可見精湛的選石功力。Interstellaire（星際）系列彩色尖晶石大膽演繹宇宙的繽紛的色彩與光線。

Sethunya鑽石原石全球首度公開亮相

全球首度曝光的Sethunya的優質549克拉鑽石原石，則是繼年初曾於台北展出的1758克拉Sewelô鑽石原石後，路易威登與擁有波札那卡羅維（Karowe）礦場的盧卡拉（Lucara）鑽石公司，以及聚焦鑽石產業的封閉循環科技安特衛普HB公司，再次攜手展開第二次合作。Sethunya意思為札那語的花朵，向路易威登的經典Monogram花朵圖案致敬，是今年2月在盧卡拉卡羅維礦場中被發現的，預計可以打造成具有最高等級之淨度與色澤的裸鑽。這一顆鑽石原石是來自於盧卡拉擁有之礦場的南丘（South Lobe）區，且此區域曾經挖掘出其他令人驚奇的自然瑰寶，包括重達1109克拉的Lesedi La Rona，以及路易威登於今年1月獻上被黑色覆蓋的迷人鑽石：重達1758克拉的Sewelô。