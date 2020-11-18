希區考克經典「蝴蝶夢」新版再現Netflix 蕭邦珠寶助陣

「蝴蝶夢」是2020年Netflix上映電影，可在Netflix線上看，這部驚悚經的愛情故事，翻拍希區考克的同名驚悚電影。由「無限殺人意料之外」（Kill List）和「摩天樓」（High-Rise）導演班懷特利（Ben Wheatley）執導「蝴蝶夢2020」（Rebecca），是一部心理驚悚作品，改編自達夫妮杜穆里埃（Daphne du Maurier）1983年的哥德風小說。致力於戲劇電影藝術的瑞士頂級珠寶鐘表品牌蕭邦（CHOPARD），自1998年以來在蕭邦總裁暨創意總監Caroline Scheufele的帶領之下，長期擔任坎城電影節的官方合作夥伴，這次在新片中更以華麗寶石妝點女主角莉莉詹姆斯（Lily James）與艾米漢默（Armie Hammer）、以及劇中要角凱莉霍威（Keeley Hawes）的造型。

女主角莉莉詹姆斯和幽靈般神出鬼沒的莊園管家凱莉霍威在劇中的演出，分別配戴蕭邦珠寶：莉莉詹姆斯配戴的是蕭邦Temptation系列18K玫瑰金項鍊搭配系列耳環，鑲嵌紅寶石與粉色剛玉。凱莉霍威則配戴蕭邦紅地毯系列坦桑石、海水藍寶石，以及石榴石項鍊，搭配一副Temptation系列粉色剛玉和紫晶耳環。此外，男主角艾米漢默在劇中則配戴蕭邦L.U.C Heritage Grand Cru系列腕表，此完美展現出他所飾演的奢華富豪風格。 凱莉霍威配戴蕭邦Temptations系列耳環。圖／蕭邦提供 「蝴蝶夢2020」男主角艾米漢默以及凱莉霍威配戴蕭邦珠寶腕表演出。圖／蕭邦提供 女主角莉莉詹姆斯配戴的蕭邦Temptations系列項鍊。圖／蕭邦提供 「蝴蝶夢2020」男主角艾米漢默配戴的蕭邦L.U.C Heritage Grand Cru腕表。圖／蕭邦提供 「蝴蝶夢2020」女主角莉莉詹姆斯配戴蕭邦珠寶腕表演出。圖／蕭邦提供 凱莉霍威配戴蕭邦紅地毯系列珠寶腕表演出「蝴蝶夢2020」。圖／蕭邦提供 「蝴蝶夢2020」女主角莉莉詹姆斯配戴蕭邦Temptations系列耳環。圖／蕭邦提供 Netflix「蝴蝶夢2020」男主角艾米漢默與女主角莉莉詹姆斯配戴蕭邦珠寶腕表演出。圖／蕭邦提供