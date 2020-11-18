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宇舶表品牌大使達斯汀強生 破紀錄美國名人賽奪冠
瑞士頂級製表品牌宇舶表（HUBLOT）品牌大使、世界第一高爾夫球好手達斯汀強生（Dustin Johnson，簡稱DJ）於11月16日以低於標準桿20桿的優異成績，刷新賽事有史以來的奪冠記錄，榮獲第84屆美國名人賽冠軍、披上代表卓越成就的冠軍綠夾克。
達斯汀強生無懈可擊地以低於標準桿20桿，打出總桿數268桿的驚人成績，這不僅是賽事史上最低的72洞得分，打破1997年老虎伍茲（Tiger Woods）和2015年喬丹斯皮思（Jordan Spieth）的270桿最低桿紀錄，刷新美國名人賽的歷史紀錄。此次賽事中他以5桿優勢奪冠，更是自1997年伍茲12桿取勝以來，名人賽的最大勝差。這是DJ第一次加冕美國名人賽，也是第二個大滿貫冠軍，這也使他累積的美巡冠軍數量增加到24個。
高爾夫世界球王達斯汀強生在2017年加入宇舶表大家庭的，是繼英國高爾夫球好手Justin Rose、地球上最快的短跑名將Usain Bolt，足球傳奇Pele和足球金童Kylian Mbappé 等諸多著名體壇傳奇運動員後，一起傳遞品牌精神的頂尖運動員。他以其非凡的爆發力、精準的控桿和超凡的技巧被認為是球場上最具天賦和運動精神的球員，並與宇舶表攜手打造Big Bang Unico Golf 高爾夫球腕表，是全球首只機械式高爾夫球腕表，不但外型大膽、材質創新、功能齊全、並且易於閱讀，是一只完美呈現宇舶表品牌哲學及達斯汀強生個人特色的高爾夫球運動表。
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