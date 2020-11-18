宇舶表品牌大使達斯汀強生 破紀錄美國名人賽奪冠

瑞士頂級製表品牌宇舶表（HUBLOT）品牌大使、世界第一高爾夫球好手達斯汀強生（Dustin Johnson，簡稱DJ）於11月16日以低於標準桿20桿的優異成績，刷新賽事有史以來的奪冠記錄，榮獲第84屆美國名人賽冠軍、披上代表卓越成就的冠軍綠夾克。

達斯汀強生無懈可擊地以低於標準桿20桿，打出總桿數268桿的驚人成績，這不僅是賽事史上最低的72洞得分，打破1997年老虎伍茲（Tiger Woods）和2015年喬丹斯皮思（Jordan Spieth）的270桿最低桿紀錄，刷新美國名人賽的歷史紀錄。此次賽事中他以5桿優勢奪冠，更是自1997年伍茲12桿取勝以來，名人賽的最大勝差。這是DJ第一次加冕美國名人賽，也是第二個大滿貫冠軍，這也使他累積的美巡冠軍數量增加到24個。