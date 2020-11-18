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無助壞情緒 諮商心理師冰塊敷臉、追貓四步解方

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
面對自傷連環爆的過度激動與尋死張力，醫心學會理事長李玉嬋建議，冰塊或冰水碰觸臉60秒或20分鐘開合跳、衝刺、追貓等TIPP四種解方，都能緩解中斷自傷衝動。圖／醫心學會提供
面對自傷連環爆的過度激動與尋死張力，醫心學會理事長李玉嬋建議，冰塊或冰水碰觸臉60秒或20分鐘開合跳、衝刺、追貓等TIPP四種解方，都能緩解中斷自傷衝動。圖／醫心學會提供

國內連環爆出大學生尋短悲歌，心情就像溫度計，難免遇到霸王寒流或熱浪來襲，面對自傷連環爆的過度激動與尋死張力，醫心學會理事長李玉嬋建議，冰塊或冰水碰觸臉60秒或20分鐘開合跳、衝刺、追貓等TIPP四種解方，都能緩解中斷自傷衝動。

李玉嬋說，「TIPP」的第一個「T」是Temperature（降溫），可用用冰塊或冰水碰觸臉30至60秒，「I」則是Intense exercise （激烈運動），維持激烈運動20分鐘衝刺、開合跳或或追貓，第一個「P」是Paced breathing（規律深呼吸）每分鐘呼吸5-6次，吸4秒、呼7秒。

第二個「P」則是Paired muscle relaxation（配對肌肉放鬆），全身肌肉緊繃5-6秒僅抓自己、再抱軟枕放鬆吐氣。心理諮商常常會引導學生ㄧ些幫助自己緩解衝動自傷意念的解方，等候活下去的勇氣被激發。

李玉嬋表示，近距離長時間陪伴關懷自傷學生的師長親友，也要能一起練習不受自殺憂鬱負能量干擾的養心功法，自主管理自己的心理健康；好讓情侶、好友、親人互助設好防火牆，逆轉負能量。

另外，李玉嬋也建議，透過「心理健康mBMI~友情義」三大幸福感，來緩解自殺意念，友善交友（Be-friends），建立可陪伴自己的人際友伴支持系統以維持人際支持親密感。以情緒正念（Mindfulness）培養正念平穩快樂的情緒管理法以掌握情緒正念平穩感，意義認同（Identity）練習激勵自己並認同自我價值以創造生命意義感。

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透過「心理健康mBMI~友情義」三大幸福感，來緩解自殺意念，友善交友（Be-friends），建立可陪伴自己的人際友伴支持系統以維持人際支持親密感。圖／醫心學會提供
透過「心理健康mBMI~友情義」三大幸福感，來緩解自殺意念，友善交友（Be-friends），建立可陪伴自己的人際友伴支持系統以維持人際支持親密感。圖／醫心學會提供

情侶 寒流 大學生

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