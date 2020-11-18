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台灣限定版！HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶
唯一榮獲美國政府註冊為「全世界車工最完美的鑽石」的鑽石品牌HEARTS ON FIRE在，今年耶誕佳節再度與美國婚紗天后Hayley Paige攜手，推出台灣專屬的限定版珠寶Y字鍊，靈感與全系列聯名珠寶一樣，來自Hayley Paige廣受歡迎的婚紗作品，將婚紗本身時尚又優雅的氛圍與個性，轉換成可以每天配戴的隨身珠寶，單獨配戴或層疊混搭都難展露不同的日常時尚格調，更能為即將到來的歲末派對季節增添璀璨魅力。
HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列的設計理念是適合任何人配戴的日常珠寶，今年系列更從深受歡迎的Behati、Harley禮服中汲取靈感，以日常珠寶為出發，首度推出全新耳環與項鍊款式，各種組合搭配的樂趣，盡情展現個人風格的配戴方式，完美體現Hayley認為配戴珠寶沒有任何規則限制的想法，自由混搭就是最完美的珠寶搭配。
曾於2019年造訪台灣的當紅婚紗設計師Hayley，在她在台灣之旅中觀察到台灣女性配戴珠寶的方式十分多變，充滿個人風格也非常勇於嘗試，對此留下十分深刻的印象，因此這次台灣獨家設計款在系列中首次加入Y字鍊設計，優雅修長的線條能拉長頸肩線條，襯托鎖骨以下的細緻美膚，鍊條下端覆有巧思垂墜設計更能引導視線，流露女性魅力，更可與HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列其他單品相互搭配，營造個人風格的配搭方式。HARLEY SILHOUETTE POWER LARIAT項鍊與BEHATI SILHOUETTE POWER LARIAT兩款項鍊分別都有提供提玫瑰金與白K金的選擇，鑲嵌HEARTS ON FIRE「全世界車工最完美的鑽石」，蘊含曾造訪台灣的設計師Hayley對台灣滿滿的佳節祝福。
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