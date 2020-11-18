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台灣限定版！HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶推出台灣限定版Y字鍊。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶推出台灣限定版Y字鍊。圖／HEARTS ON FIRE提供

唯一榮獲美國政府註冊為「全世界車工最完美的鑽石」的鑽石品牌HEARTS ON FIRE在，今年耶誕佳節再度與美國婚紗天后Hayley Paige攜手，推出台灣專屬的限定版珠寶Y字鍊，靈感與全系列聯名珠寶一樣，來自Hayley Paige廣受歡迎的婚紗作品，將婚紗本身時尚又優雅的氛圍與個性，轉換成可以每天配戴的隨身珠寶，單獨配戴或層疊混搭都難展露不同的日常時尚格調，更能為即將到來的歲末派對季節增添璀璨魅力。

HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列的設計理念是適合任何人配戴的日常珠寶，今年系列更從深受歡迎的Behati、Harley禮服中汲取靈感，以日常珠寶為出發，首度推出全新耳環與項鍊款式，各種組合搭配的樂趣，盡情展現個人風格的配戴方式，完美體現Hayley認為配戴珠寶沒有任何規則限制的想法，自由混搭就是最完美的珠寶搭配。

曾於2019年造訪台灣的當紅婚紗設計師Hayley，在她在台灣之旅中觀察到台灣女性配戴珠寶的方式十分多變，充滿個人風格也非常勇於嘗試，對此留下十分深刻的印象，因此這次台灣獨家設計款在系列中首次加入Y字鍊設計，優雅修長的線條能拉長頸肩線條，襯托鎖骨以下的細緻美膚，鍊條下端覆有巧思垂墜設計更能引導視線，流露女性魅力，更可與HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列其他單品相互搭配，營造個人風格的配搭方式。HARLEY SILHOUETTE POWER LARIAT項鍊與BEHATI SILHOUETTE POWER LARIAT兩款項鍊分別都有提供提玫瑰金與白K金的選擇，鑲嵌HEARTS ON FIRE「全世界車工最完美的鑽石」，蘊含曾造訪台灣的設計師Hayley對台灣滿滿的佳節祝福。

HARLEY SILHOUETTE POWER LARIAT白K金鑽石項鍊，73,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HARLEY SILHOUETTE POWER LARIAT白K金鑽石項鍊，73,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HARLEY SILHOUETTE POWER LARIAT玫瑰金鑽石項鍊，73,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HARLEY SILHOUETTE POWER LARIAT玫瑰金鑽石項鍊，73,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI SILHOUETTE POWER LARIAT玫瑰金鑽石項鍊，84,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI SILHOUETTE POWER LARIAT玫瑰金鑽石項鍊，84,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI SILHOUETTE POWER LARIAT白K金鑽石項鍊，84,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
BEHATI SILHOUETTE POWER LARIAT白K金鑽石項鍊，84,000元。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶推出台灣限定版Y字鍊。圖／HEARTS ON FIRE提供
HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶推出台灣限定版Y字鍊。圖／HEARTS ON FIRE提供
設計師Hayley Paige。圖／HEARTS ON FIRE提供
設計師Hayley Paige。圖／HEARTS ON FIRE提供

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