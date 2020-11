台灣限定版！HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶

唯一榮獲美國政府註冊為「全世界車工最完美的鑽石」的鑽石品牌HEARTS ON FIRE在,今年耶誕佳節再度與美國婚紗天后Hayley Paige攜手,推出台灣專屬的限定版珠寶Y字鍊,靈感與全系列聯名珠寶一樣,來自Hayley Paige廣受歡迎的婚紗作品,將婚紗本身時尚又優雅的氛圍與個性,轉換成可以每天配戴的隨身珠寶,單獨配戴或層疊混搭都難展露不同的日常時尚格調,更能為即將到來的歲末派對季節增添璀璨魅力。

HEARTS ON FIRE X Hayley Paige聯名珠寶系列的設計理念是適合任何人配戴的日常珠寶,今年系列更從深受歡迎的Behati、Harley禮服中汲取靈感,以日常珠寶為出發,首度推出全新耳環與項鍊款式,各種組合搭配的樂趣,盡情展現個人風格的配戴方式,完美體現Hayley認為配戴珠寶沒有任何規則限制的想法,自由混搭就是最完美的珠寶搭配。