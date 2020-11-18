產銷履歷一掃QR Code全揭露 全聯力挺在地蔬果、國產豬

今年受到疫情影響，不只「健康在家煮」形成一股飲食風潮，也有愈來愈多人傾向購買可溯源、友善環境的食材。全聯自2013年開始推廣產銷履歷商品至今，依序引進葉菜類、根莖類、水果等蔬果外，連豬肉、調理熟食甚至甜點皆有，品項倍增超過12倍；全聯近3年採購產銷履歷蔬果的噸數也隨著需求增加、逐年成長，預計今年將超過15,000噸，銷售金額破15億，相較2019年成長2成。

全聯觀察，今年具有「產銷履歷」驗證的商品更加受到消費者關注，18日特別與行政院農業委員會主委陳吉仲、農糧署署長胡忠一及全聯福利中心董事長林敏雄、總經理蔡篤昌一同推廣台灣優質的產銷履歷食材以及國產優質豬肉，親身走入全聯門市一起掃QRcode，直接看到台灣在地農民用心栽種的過程紀錄。

不只提供可溯源的產銷履歷蔬果，全聯自2012年開始，即針對散裝肉品或完整包裝肉品皆全面標示產地，並提供選擇多元的優質國產豬肉，並加強行銷具有產銷履歷的國產豬肉，消費者只要簡單掃QRcdoe，就能了解一塊豬肉誕生的起源。全聯同時也保障豬農生計，預估2020年豬肉銷售量可達11,000噸，銷售金額約為30億元，約占全聯肉品銷售超過40%。

為了與消費者一起挺產銷履歷可溯源的在地好食材，全聯自10月30日起至12月3日止，購買指定產銷履歷商品任2件加贈全店印花1枚，指定商品也祭出限時優惠，包括蔬活力新港溫室履歷空心菜、櫛瓜、青江菜，限時特價23元起；橙蜜香番茄特價60元有找；產銷履歷好欣豬系列商品即日起至11月25日均一價99元；美味堂產銷履歷雞肉全系列商品即日起至12月3日享9折優惠、白玉豆花不到40元。