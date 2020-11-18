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限量3萬盒！萊爾富再推「楓葉紅」萊潔炫彩醫療口罩 開賣時間快筆記
天氣轉涼，全球新冠肺炎疫情持續升溫，台灣近日境外移入確定病例也增加，口罩仍是日常必備的防疫用品。萊爾富繼推出「丹寧玫瑰粉」、「冰河藍」、「薰衣紫」、「淡橙橘」、「夜霓紫」、「軍墨綠」、「曜石黑」、「極光綠」及牛仔系列「丹寧牛仔玫瑰粉」、「丹寧牛仔金屬藍」、「丹寧牛仔隕石黑」和「丹寧藍」等顏色的口罩之後，為了呼應秋季楓紅的唯美，宣布將再推出「楓葉紅」萊潔醫療防護口罩，預計11月21日上午10點於門市Life-ET機台開放預購，全台限量3萬盒，每盒50入售價399元，1人限購1盒、不能代購。
萊爾富本次推出的「楓葉紅」炫彩醫療口罩象徵著自信與尊貴，散發出時尚魅力與霸氣，不僅可為秋冬裝扮增添一抹紅色，在耶誕、跨年甚至春節期間如果需要配戴口罩，「楓葉紅」也絕對是首選。
消費者可於11月21日上午10點透過萊爾富Life-ET機台（無藥商門市及特殊門市除外）進行預購「楓葉紅」萊潔醫療防護口罩，限量售完為止。於Life-ET機台點選「炫彩口罩」並輸入手機號碼，手機會收到一組簡訊驗證碼，輸入機台驗證成功後即可列印繳費單據至門市櫃台繳費，預訂成功者可於12月18日後再回原購買門市取貨。
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