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傳統小吃刈包為主題 煙波跨地聯名必比登推介餐廳

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
煙波國際觀光集團於 2020 年中推出早餐企畫「煙波早堂」，第二波「煙波早堂－刈起吃早餐」將在12月1日登場，以傳統小吃「刈包」為主題，攜手2020米其林必比登推介餐廳期間限定合作，推出獨門早餐刈包。圖／煙波國際觀光集團提供
煙波國際觀光集團於 2020 年中推出早餐企畫「煙波早堂」，第二波「煙波早堂－刈起吃早餐」將在12月1日登場，以傳統小吃「刈包」為主題，攜手2020米其林必比登推介餐廳期間限定合作，推出獨門早餐刈包。圖／煙波國際觀光集團提供

煙波國際觀光集團於 2020 年中推出早餐企畫「煙波早堂」，第一波「煙波早堂－晨起開講」以各館在地食材與故事研製獨門料理，第二波「煙波早堂－刈起吃早餐」將在12月1日登場，以傳統小吃「刈包」為主題，攜手2020米其林必比登推介餐廳「范記金之園草袋飯、彭城堂台菜海鮮餐廳、富鼎旺御宴豬腳」期間限定合作，推出獨門早餐刈包，用獨特接地氣組合給民眾全新跨地的食宿體驗。

榮獲今年度「米其林美食指南 2020－必比登推介餐廳」的「范記金之園草袋飯」，每塊排骨都經過「厚工」醃製烹調，黃澄澄的麵衣完美鎖住里肌肉的多汁鮮嫩，肉質回彈有嚼勁，帶著些許醬油的鹹香味，皮薄酥脆的排骨搭配煙波刈包的鬆軟外皮，鮮饗美味的層次感，每吃一口都是舌尖上的享受。

「彭城堂台菜海鮮餐廳」承襲家傳古早味老滷作法，精心挑選肥瘦勻稱的封肉，以文火耗時燉煮，口感銷魂難忘，煙波將令人吮指回味的傳統刈包直送到旅客的早餐餐桌。「富鼎旺御宴豬腳」嚴選台灣豬腿庫肉，以豬大骨高湯做為基底，加入主廚秘製配方共同熬煮，帶皮含有豐富油脂的腿庫肉與刈包皮一同入口，清爽不油膩，是早晨醒胃的絕佳搭配。

煙波國際觀光集團指出，除了期間限定的跨地聯名必比登刈包，另外全台各館也有獨門早餐刈包，其中，新竹湖濱館「落生青禾刈包」使用新竹福源花生醬與特製蛋黃醬融合，澆淋在片腿庫上，餘熱使濃厚花生味肆意飄散，是不可錯過的經典美味。

必比登 海鮮 新竹

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