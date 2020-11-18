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7-11限時3天！統一7-ELEVEn獅封王優惠「行動隨時取指定商品買10送10」
統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年中華職棒總冠軍，拿下隊史上第10座總冠軍，繼康是美、統一時代百貨台北店與高雄店、高雄夢時代的限時封王優惠活動之後，球迷們頻頻敲碗的7-ELEVEN優惠終於來了！
7-ELEVEN宣布自11月20日至11月22日限時3天結合線上線下虛實整合擴大慶祝活動，OPEN POINT App的「行動隨時取」推出CITY CAFE大杯熱美式咖啡（限量10萬組）、CITY TEA熱四季春青茶（限量5萬組）、統一巷口乾麵（麻醬風味）4合1袋、HIS CAFE純黑咖啡／醇熱咖啡、UNI FIT氣泡運動飲等多項商品買10送10優惠，歡慶隊史第十座總冠軍；活動期間購買行動隨時取商品使用icash pay線上支付，每組消費加贈OPEN POINT點數10點。「行動隨時取」另還推出多款統一系列飲料、麵包、泡麵、冰品等超過50項優惠。
7-ELEVEN門市則有指定商品同類別任選第2件5折優惠活動（以價低者優先折扣），包括CITY全系列（咖啡／現萃茶／珍珠飲品）、熱狗／大亨堡系列以及統一飲料、麵包、泡麵、冰品、布丁等超過400項指定商品可享同系列任選第2件5折優惠，更加碼祭出全店消費滿100元贈送5點OPEN POINT點數。
要注意的是振興隨取卡、台積電商品福利卡結帳恕不參與本活動優惠；憑 icash2.0、icash Pay、OPEN錢包購買本優惠活動商品無法同享立折5%或10%優惠。活動詳情請依7-ELEVEN官網公告為主。
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