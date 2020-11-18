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賀職棒總冠軍 小七周五連3天CITY CAFE現萃茶買10送10

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
歡慶統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年中華職棒總冠軍，7-ELEVEN本月20日周五起限時三天，結合線上線下虛實整合慶祝活動。圖／業者提供
歡慶統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年中華職棒總冠軍，7-ELEVEN本月20日周五起限時三天，結合線上線下虛實整合慶祝活動。圖／業者提供

歡慶統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年中華職棒總冠軍，7-ELEVEN本月20日周五起限時三天，結合虛實整合推出系列慶祝活動，其中，OPEN POINT APP「行動隨時取」，推出CITY CAFE大杯熱美式咖啡，以及CITY TEA熱四季春青茶買10送10，保證物超所值。

統一企業上午發布新聞稿進一步指出，歡慶隊史上第10座總冠軍，OPEN POINT APP「行動隨時取」推出CITY CAFE大杯熱美式咖啡、CITY TEA熱四季春青茶、統一巷口乾麵(麻醬風味)四合一袋、HIS CAFE純黑咖啡/醇熱咖啡以及UNI FIT氣泡運動飲..等多項商品買10送10超值優惠，活動期間購買行動隨時取商品，使用icash pay線上支付，每組消費加贈OPEN POINT點數10點。

另外，門市優惠包括CITY全系列(咖啡/現萃茶/珍珠飲品、熱狗/大亨堡以及統一飲料、麵包、泡麵、冰品、布丁…等超過400項指定商品同系列任選第二件5折優惠活動(以價低者優先折扣)，更加碼祭出全店消費滿100元贈送5點OPEN POINT點數；「行動隨時取」另還推出多款統一飲料、麵包、泡麵、冰品優惠。

業者指出，上述優惠，本周五至周日限時3天， 歡迎全民共同分享職棒榮耀。更多訊息7-ELEVEN官網公告為主，7-ELEVEN官方網站: https://www.7-11.com.tw/

歡慶統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年中華職棒總冠軍，7-ELEVEN本月20日周五起限時三天，結合線上線下虛實整合慶祝活動。圖／業者提供
歡慶統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年中華職棒總冠軍，7-ELEVEN本月20日周五起限時三天，結合線上線下虛實整合慶祝活動。圖／業者提供
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歡慶統一7-ELEVEn獅隊勇奪2020年中華職棒總冠軍，7-ELEVEN本月20日周五起限時三天，結合線上線下虛實整合慶祝活動。圖／業者提供
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