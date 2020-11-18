捐物資「房價折1千」！台北大直英迪格募愛心、助孩童

台北大直英迪格酒店歡慶1年，以更溫馨有創意的方式慶生。酒店與社團法人中華安得烈慈善協會合作，11月20日至2021年1月8日推出「周年回饋」特別活動，凡於官網訂房並攜帶指定民生物資入住，每項可折抵當晚當次住房費用333元，最多可折抵房費1,000元，不僅直接享優惠，還可幫助弱勢孩童生活物資更充裕。

台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示，身為兩個孩子的母親，更關心孩子的成長環境與生活資源，今年很多產業受到疫情影響，不少家庭的經濟收入銳減甚至歸零，本著企業良善社會責任，希望趁著營運周年行愛心。

活動捐贈單位為安得烈慈善協會，歸納出兩大類、六大項物資，包括食品類如乾麵條、真空包裝米、鋁製罐頭食品、真空調理包，以及清潔類如洗髮精、沐浴乳、牙刷＋牙膏組合等。