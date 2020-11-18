身分證「G」「7」注意！國泰萬怡吃到飽「第二位免費」

身分證號對對樂優惠又來了！台北國泰萬怡酒店以感恩節常見的火雞大餐為主題，11月30日前，只要民眾的身分證號有「G」或是數字「7」，就可享全日餐廳MJ Kitchen平日吃到飽「買一送一」優惠，換算下來，平日午餐每人648元、平日晚餐768元。

國泰萬怡酒店表示，此次推出的感恩回饋活動，民眾只要在11月30日前，找到身分證字號有G或7的親朋好友，一起到餐廳享用美食自助百匯就，盡享餐廳主打鮭魚十吃的「mj魚百匯」吃到飽。

國泰萬怡的「爐烤蒜香火雞」與「火雞禮籃組合」也持續熱賣，主廚以中式手法，將帶皮蒜頭製成獨門蒜香秘方，嚴選的5公斤火雞醃漬三天，待蒜香融入火雞再以爐火爐烤3小時；淡淡的蒜香加上嫩而不柴的火雞肉，唇齒留香，單隻購買2,999元。