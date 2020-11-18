寶可夢「城市焦點」周日在台南！專車尋寶 5百有找

本周日台南許多飯店都已爆滿，寶可夢迷準備湧入！這是一年一度的「Pokémon GO城市焦點」計畫，11/22本周日將在台南登場，今年度入選的活動城市為：台灣台南、日本京都、韓國釜山與紐西蘭奧克蘭等四大城市。希望透過「Pokémon GO城市焦點」計畫來振興目的地的旅遊業，激勵不能遠行的訓練家在本地悠遊。

本周末台南地區飯店、車位預計將一位難求，雄獅旅遊特別推出「雄獅帶你尋寶趣」抓寶專案，結合團體行、自由行、訂房等多項商品組合，全台皆可出發，保證有房有位，並由專屬司機帶路，走訪至少4個以上抓寶點，可省去找停車位的煩惱，抓寶之餘還能走訪周邊旅遊景點，飽嚐台南道地美食小吃。