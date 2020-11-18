誠品宣布2022年馬來西亞展店 明年先深耕社區型書店

繼去年跨出華人社會在日本東京展店，誠品生活昨天宣布進軍東南亞，於「吉隆坡金三角」武吉免登商圈「The Starhill」開展馬來西亞首間誠品書店，預計2022年開幕。跨步國際之餘，誠品生活董事長吳旻潔也透露，明年誠品將開啟社區書店的模式，以較小坪數的書店落腳社區、扎根社區。

誠品此次攜手祖籍金門的YTL楊忠禮集團在吉隆坡展店，邁出與東南亞跨文化交流的第一步。因為疫情，吳旻潔與楊忠禮集團代表楊恭賢透過視訊方式越洋進行簽約。楊恭賢表示，相信誠品將改變東南亞的零售業，這一次合作也是楊忠禮集團的里程碑。

吳旻潔表示，誠品生活2016年展開吉隆坡展店的調查研究，遇到疫情，一度想暫緩馬來西亞展店的決定，但楊恭賢「充分發揮台灣金門人的特性」，也相信誠品擁有「海洋探索家」的精神，雙方決定合作。她指出，新冠肺炎大幅改變人的生活，也給誠品的經營帶來檢驗與挑戰，今年將是誠品重新整理腳步、配置資源的時刻。

她表示，誠品的吉隆坡首店約兩千坪，比誠品信義店坪數還大。不同於東京日本橋誠品書店的品牌授權，誠品此次採自己租賃經營，「是對疫情後大馬的城市文化觀光、日常文化生活、多元文創產業實際展現的高度重視與具體投資作為」。