誠品宣布2022年馬來西亞展店 明年先深耕社區型書店

聯合報 / 記者陳宛茜／ 台北即時報導
誠品生活董事長吳旻潔與楊忠禮集團代表楊恭賢透過視訊方式越洋進行簽約。記者陳宛茜／攝影
誠品生活董事長吳旻潔與楊忠禮集團代表楊恭賢透過視訊方式越洋進行簽約。記者陳宛茜／攝影

繼去年跨出華人社會在日本東京展店，誠品生活昨天宣布進軍東南亞，於「吉隆坡金三角」武吉免登商圈「The Starhill」開展馬來西亞首間誠品書店，預計2022年開幕。跨步國際之餘，誠品生活董事長吳旻潔也透露，明年誠品將開啟社區書店的模式，以較小坪數的書店落腳社區、扎根社區。

誠品此次攜手祖籍金門的YTL楊忠禮集團在吉隆坡展店，邁出與東南亞跨文化交流的第一步。因為疫情，吳旻潔與楊忠禮集團代表楊恭賢透過視訊方式越洋進行簽約。楊恭賢表示，相信誠品將改變東南亞的零售業，這一次合作也是楊忠禮集團的里程碑。

吳旻潔表示，誠品生活2016年展開吉隆坡展店的調查研究，遇到疫情，一度想暫緩馬來西亞展店的決定，但楊恭賢「充分發揮台灣金門人的特性」，也相信誠品擁有「海洋探索家」的精神，雙方決定合作。她指出，新冠肺炎大幅改變人的生活，也給誠品的經營帶來檢驗與挑戰，今年將是誠品重新整理腳步、配置資源的時刻。

她表示，誠品的吉隆坡首店約兩千坪，比誠品信義店坪數還大。不同於東京日本橋誠品書店的品牌授權，誠品此次採自己租賃經營，「是對疫情後大馬的城市文化觀光、日常文化生活、多元文創產業實際展現的高度重視與具體投資作為」。

誠品生活表示，2008年誠品畫廊即舉辦「咖啡、菸、泰式炒河粉：東南亞當代藝術」展覽，首先為台灣引薦東南亞當代藝術，2018年誠品生活南西開幕，更大規模引進東南亞各國語系雜誌。

誠品生活董事長吳旻潔與楊忠禮集團代表楊恭賢透過視訊方式越洋進行簽約。記者陳宛茜／攝影
誠品生活董事長吳旻潔與楊忠禮集團代表楊恭賢透過視訊方式越洋進行簽約。記者陳宛茜／攝影

誠品 東南亞 吉隆坡

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